El adiós del PSOE a la mesa de negociación política para abordar la creación del que podría ser el primer gran pacto educativo a nivel nacional ha caído como un suspenso general en la comunidad educativa. Cabe recordar que la Subcomisión para el Pacto Estado Social y Político por la Educación se creó el 1 de diciembre de 2016 en el Congreso con el objetivo de fijar las bases del acuerdo y, un año después, tras más de 80 ponencias de diversos expertos y agentes de la comunidad educativa, los grupos políticos lograron cerrar, aunque a duras penas, el guión de 15 puntos sobre el que trabajarían para consensuar un informe.

La "lentitud" en la forma de trabajar ya tenía irritados a muchos de los comparecientes que han desfilado por el Congreso, pero el abandono del PSOE les ha sacado de quicio

Sin embargo, las gestiones se han atascado en el punto número dos del listado: la financiación del sistema educativo. Otra comisión 'clínex' y otro pacto congelado. De hecho, la reunión de la subcomisión prevista para este miércoles ha sido desconvocada y, en su lugar, los grupos parlamentarios han decidido volver a debatir el sistema de votación y las mayorías necesarias para sacar adelante las medidas del texto a través de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Educación, donde están representados todos los grupos, y también los socialistas.

Un año de tiras y aflojas para atascarse en el segundo de una quincena de puntos. La "lenta e ineficaz" forma de trabajar en el asunto ya tenía irritados a muchos de los comparecientes que han desfilado por el Congreso a lo largo de estos meses para plantear sus inquietudes, pero el ultimátum socialista con la consiguiente espantá ha terminado por sacarles de quicio. Aun cuando entienden que el Gobierno debe elevar la inversión en educación.

"Si un bloque esencial como es la financiación del sistema educativo no tiene una propuesta acordada es que no hay pacto. Es una propuesta realizable. Cada grupo que haga lo que quiera, pero nosotros no vamos a generar expectativas", declaró minutos después de levantarse de la mesa la portavoz en la materia y miembro de la ejecutiva federal, Luz Martínez Seijo.

El director de PISA... y otros 80

La negativa del Ejecutivo a subir el gasto en esta materia al 5% del PIB habría sido el motivo por el cual el partido dirigido por Pedro Sánchez se habría levantado de la mesa, pero fuentes cercanas a la negociación apuntan a que los socialistas han planteado al Gobierno un ultimátum a sabiendas de que no iba a poder cumplirlo y, de esta forma, tener una excusa para abandonar las negociaciones y centrarse en algo que parece menester: la carrera electoral. Otras fuentes consultadas aseguran, incluso, que se trata de una suerte de vendetta porque el PP no acordó con el PSOE un pacto de Estado para reformar el sistema educativo en la era en la que Ángel Gabilondo ocupaba el cargo de ministro de Educación.

Siempre vi con escepticismo este pacto... ¿Qué iban hacer con todas las propuestas? ¿Meterlas en una thermomix y cocinar un texto?"

El mismo Gabilondo lamentó el rechazo de los populares durante su comparecencia en la Subcomisión. El ex ministro fue uno de los expertos invitados. También el comisario europeo de Educación de la UE, Tibor Navracsics; el director de Educación y Competencias de la OCDE y del informe Pisa, Andreas Schleicher; la hispanista y ensayista sueca Inger Enkvist... Y así hasta engrosar un listado de más de 80 comparecientes. "Siempre vi con escepticismo este pacto... ¿Qué iban hacer con todas las propuestas? ¿Meterlas en una thermomix y cocinar un texto? Tenían que haber creado una comisión técnica por partido", declara a 'Vozpópuli' Nicolás Fernández, el primer invitado a aportar sus ideas para el acuerdo.

ANPE: "Sólo quieren lío"

El presidente de ANPE, sindicato independiente y defensor del profesorado de la Enseñanza Pública, continúa su discurso recordando que "en 25 años" es el cuarto intento de pacto "fallido" en el que participa. "Primero fue con la Fundación Encuentro y José María Martín-Patino; después con Manuel de Puelles en el Consejo Escolar del Estado; después con Ángel Gabilondo y, ahora, con Íñigo Méndez de Vigo", enumera. "Estoy de acuerdo con que hay que fijar una financiación para el pacto, es esencial, las reformas no se pueden hacer sin esa financiación, pero estos políticos son poco responsables. El PSOE tenía que haber aguantado, hace falta generosidad por parte de todos y altura de miras", reprocha Fernández.

Y advierte que de llegar al verano con las negociaciones congeladas, se perderá definitivamente la oportunidad de lograr un acuerdo nacional. "En clave electoral es imposible llegar a acuerdos. El documento tenía que tener ya una solidez, pero con la metodología que se ha llevado era muy complicado. Todo lo hacen creando debate, sólo quieren lío", asegura el presidente de ANPE.

"Aunque fuese por amor propio, tenían que llegar a un acuerdo de mínimos, pero a los políticos lo que les interesa es seguir manejando la educación"

A Pedro José Caballero, presidente de Concapa, el abandono de la Mesa por parte del PSOE por la negativa del Ejecutivo a invertir más en educación, le parece "lamentable". "Aunque fuese por amor propio, tenían que haber llegado a un acuerdo de mínimos, pero no. Los políticos siguen manejando la educación porque es lo que les interesa", afea. "El tema de la financiación es importante, pero secundario. ¿Qué pasa con el CV, el profesorado o las familias?", se pregunta.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, indicó que su organización, junto con el resto de las que forman parte de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, ya llevaba tiempo alertando de que el pacto "estaba condenado al fracaso" sin un escenario de financiación que devolviera los "9.000 millones recortados a la educación en los últimos años". Con la silla vacía del PSOE, el resto de partidos que aún continúan sentados ven con dificultad la posibilidad de alcanzar el acuerdo.