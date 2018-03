La comparecencia de Cristina Cifuentes sobre la supuesta financiación ilegal del PP, en directo

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en la región, Cristina Cifuentes, ha tildado de "auténtica vergüenza" que el Congreso de los Diputados la haya citado a comparecer y haya caído "tan bajo" de ponerse a la altura del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

En declaraciones a Europa Press antes de acudir a la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Cifuentes ha tildado de "auténtica vergüenza" que por la declaración de un presunto delincuente tenga que acudir a comparecer, ya que no solo no ha tenido "nada que ver con la gestión administrativa ni la financiación" sino porque "nunca hasta ahora se había convocado a una comisión de investigación a un representante institucional que no estuviera encausado".