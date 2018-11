Un Comité Federal del PSOE para apoyar a Susana Díaz... sin Susana Díaz

Susana Díaz teme que la recta final de la campaña electoral para ser reelegida presidenta de la Junta de Andalucía se contamine todavía más con la agenda política nacional (Cataluña, hipotecas) y está midiendo al máximo sus apariciones fuera de Andalucía.

Este jueves acudió al Senado, porque no le quedaba más remedio, forzada por el PP a comparecer ante la Comisión que investiga la financiación de todos los partidos políticos, pero el sábado no estará en la reunión que el Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, va a celebrar en Fuenlabrada (Madrid). No le salió mal a la dirigente socialista porque uso la mención del portavoz popular, Luis Aznar, sobre su "gracejo" para salirse del guión que le habían preparado y erigirse, ofendida, en defensora de Andalucía frente a los "ataques" de la derecha.

Pero lo del Comité Federal del PSOE este sábado en Fuenlabrada es otra cosa. Ahí iba a tener que verse las caras con Pedro Sánchez y, en consecuencia, iba a quedar eclipsada. Por eso no va a venir. En principio la cita iba a ser en Granada, a donde acudiría toda la dirigencia socialista para apoyar al PSOE-A, pero al final éste convenció a Ferraz de que no era aconsejable; precisamente por no contaminar una campaña bastante contaminada ya con Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, de candidata oficiosa frente a Díaz.

Además de ratificar las listas andaluzas, el Comité Federal de los socialistas nombrará a los cabezas de listas en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019

El Comité Federal tiene previsto ratificar las listas al Parlamento Andaluz aprobadas por el Comité Director del PSOE-A, y aprobar los nombres de los principales cabezas de listas autonómicos para las elecciones del próximo 26 de mayo en toda España. Y se pondrá en marcha el procedimiento de elección de candidatos a alcalde en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Con la ausencia de Díaz, todo el protagonismo recaerá en el informe político que haga Pedro Sánchez emita, ya que desde el 28 de mayo -para dar el visto bueno a la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy- no se celebraba. Anteriormente, el 17 de febrero aprobó el polémico reglamento de las primarias socialistas que, en la práctica, dio todo el poder a la actual dirección a la hora de convocar consultas internas.

Mientras, ella estará este sábado de campaña por Almería y Córdoba y, por la noche, el programa La Sexta Noche emitirá una extensa entrevista con la presidenta de la Junta de Andalucía que se ha grabado en la capital hispalense.