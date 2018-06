Amargo comienzo de la portavoz Celáa: tres ruedas de prensa, tres 'tropiezos'

Está empeñada en transmitir que "el Gobierno hace cosas" pero no ha empezado con buen pie la ministra portavoz, Isabel Celáa, que va a tropiezo serio por cada una de las ruedas de prensa que ha protagonizado en los tres últimos viernes en La Moncloa.

El más sonoro ocurrió el viernes, cuando indujo a error al dar a entender que la Abogacía del Estado "estudia" personarse en el juicio del caso La Manada porque el Ejecutivo quiere hacerse eco de la "alarma social" que ha provocado la puesta en libertad de los cinco condenados por violación a una joven en los Sanfermines 2016.

Tan es así que tuvo que salir al paso la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, a aclarar minutos después que no, que "el procedimiento tiene sus normas y sus reglas"; "en el caso de La Manada está el fiscal, que ejerce la función propia que tiene atribuida, las acusaciones -la particular, que representa a la víctima, y las populares- y las defensas; éstos son los actores que hay y no puede haber en estos momentos otros", recalcó a propósito.

Para entonces, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ya estaba intentando en La Moncloa achicar agua con los periodistas habituales de Presidencia aclarando tras la rueda de prensa que Celáa se refería a "futuros casos" de violación, no al ocurrido en Pamplona.

La semana pasada la ministra empezó a soltar cifras sobre el préstamo del Tesoro Público para financiar la extra de julio a los pensionistas y también se hizo un lío

Una semana antes, el viernes 15, en su segunda rueda de prensa, Celáa ya tuvo sus más y sus menos con los números. La ministra portavoz se lió al explicar que el Consejo de Ministros acababa de aprobar un préstamodel Tesoro Público a la Seguridad Social "por un importe de 10.192 millones de euros, que son los que disponía el Presupuesto de 2017".

Se dio cuenta enseguida del embrollo y terminó: "Para que no nos liemos con las cifras y demos una, es decir, el Tesoro Público ha autorizado la concesión del préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social para proceder a financiar la nómina ordinaria de los pensionistas, la paga ordinaria de los pensionistas y la paga extraordinaria. Esto supone una cuantía de 17.727 millones de euros; por tanto, la Tesorería General de la Seguridad Social ha necesitado un préstamo de 7.500 millones, que ha librado el Tesoro Público para proceder a ambas pagas conjuntamente".

Sus respuestas a las preguntas de los periodistas no introdujeron mucha más claridad al asunto, así que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una nota informativa contando que sí, que, efectivamente, el préstamo para la pensión extra de julio había sido de solo 7.500 millones.

En su debut, el viernes 8, la ministra 'vendió' como un guiño a Cataluña un trámite automático al decaer el 155: la retirada de la supervisión bancaria a la Generalitat

Pero, sin duda, el tropiezo políticamente más destacado de la ministra, aunque comprensible por su bisoñez en el difícil cargo de Portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, tuvo lugar en su debut el viernes 8 de junio.

De entrada hay que reconocer que extrañó a los periodistas, por la importancia del asunto, que Isabel Celáa no hubiera dicho nada al inicio y esperara a la media hora para soltar, en respuesta a una pregunta, que se acababa de dar "instrucciones" a los Bancos para que la Generalitat pudiera autorizar pagos sin su supervisión.

Aparentemente, la medida sonaba a guiño al president, Quim Torra, pero luego resultó que tampoco era lo que se pretendía... Y el Ministerio de Hacienda emitió una nota para aclarar que ese levantamiento era un trámite "automático" tras decaer el 155. "No obstante", proseguía la nota, "la Generalitat de Cataluña continúa sujeta a los mecanismo de control sobre el gasto" al que están sometidas todas las comunidades que reciben dinero del FLA.

Desde el Ejecutivo y el PSOE no se quiere dar importancia a estos tropiezos iniciales, aunque sí es cierto que en algunos sectores socialistas sí hay inquietud porque el puesto de portavoz es "vital" en un gobierno tan débil parlamentariamente y "con tantos flancos pendientes", decía este viernes 22 un diputado socialista.