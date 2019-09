Colau culpa de la inseguridad de Barcelona a la derecha y a la Generalitat de Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reconoce la actual situación de inseguridad que se vive en las calles de la ciudad condal. La primera edil acepta que se trata de "una preocupación real y legítima de los vecinos y vecinas" pero vierte sus críticas directamente contra la Generalitatde Cataluña y contra los partidos de la derecha que han reprobado su gestión a lo largo de los últimos meses.

En un vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales, la primera edil barcelonesa asume que "hagan campaña" contra ella y contra su gobierno municipal pero dice que no permitirá "que se juegue con Barcelona, con sus vecinos y vecinas y con un tema tan sensible como es la seguridad". "Hay quien ha querido presentar los problemas de seguridad de la ciudad de Barcelona como el caos; como si Barcelona fuese la ciudad más insegura del mundo. Y esto no es así", manifiesta.

Colau se queja también de las informaciones sobre de determinadas empresas de reparto y mensajería que evitan algunas calles por la inseguridad para sus empleados. También lamenta que "durante todo el verano" los medios hayan difundo vídeos de robos y hurtos ocurridos en Barcelona, "pero no en otras ciudades". Eso sí, la primera edil deja de lado fenómenos como los narcopisos o el top manta, a los que ha permitido encontrar acomodo en barrios del centro de la ciudad.

Responsabilidad de Interior

"¿Por qué el consejero de Interior de la Generalitat, el señor Buch, que tiene la competencia exclusiva de seguridad (...) dice que es cosa de Colau cuando habla de los problemas de seguridad de la ciudad de Barcelona?", se pregunta más tarde.

Asimismo censura que durante todo el año anterior a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, Buch sostuviese que no hacían falta más efectivos de los Mossos d'Esquadra en la ciudad condal y ahora se ha comprometido a enviar a 300 nuevos agentes. Aunque da la bienvenida a la decisión, se pregunta si no es "un poco tarde".

Por otro lado, carga las tintas contra la "derecha catalana y la derecha española", a las que acusa de llevar meses "con una campaña de alarmismo generando una imagen falsa de la ciudad pero sin proponer una solución concreta". En este sentido, asegura haber vivido una "auténtica campaña de ataque político al Gobierno de la ciudad de Barcelona". Ahora bien, dice no quejarse de eso porque "va en el cargo" y "forma parte del juego político actual".