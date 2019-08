Colau recuerda a las piscinas que deben permitir el 'topless'

El Ayuntamiento de Barcelona ha recordado mediante una notificación a las piscinas de titularidad pública de la ciudad -ya sean gestionadas por privados o no y cubiertas o descubiertas- que deben permitir que las mujeres hagan 'topless', ya que así lo señala la normativa.

Según han avanzado varios medios este martes y ha explicado en declaraciones a Efe la cuarta teniente de alcaldía, Janet Sanz, una usuaria de estas piscinas y una organización presentaron ante la Oficina por la No Discriminación una queja debido a que en uno de estos centros no le permitió a la mujer afectada hacer 'topless'.

Por ello el Ayuntamiento ha recordado a través del Instituto Barcelona Esports a las piscinas de titularidad municipal que la normativa "dice que no está prohibido el topless", en palabras de Sanz, una acción con la cual el consistorio busca "garantizar que ninguna otra mujer se encuentre en la misma situación".

"La norma es muy clara: no hay ningún tipo de restricción", ha señalado Sanz, que ha insistido en que no se ha promulgado ninguna nueva normativa sino que el gobierno municipal solo ha hecho "un recordatorio" a las instalaciones afectadas.

Ha sostenido que el episodio que conllevó la denuncia ante la Oficina por la No Discriminación surgió posiblemente por "desconocimiento" y que es el Ayuntamiento el que debe garantizar que situaciones así no se vuelvan a dar.

Así la Oficina por la No Discriminación ha elaborado un informe en el que redacta, "que las normativas de las piscinas que regulan la indumentaria en función del género son discriminatorias y que concurren diversas infracciones".

Ep! 2019! L’Oficina per la No discriminació de l’@bcn_ajuntament conclou en un exhaustiu informe que ens ha enviat que les normatives de les piscines que regulen la indumentària en funció del gènere son discriminatòries i que hi concorren diverses infraccions. #mugronslliurespic.twitter.com/AOK0qybViE