La CNN deja en evidencia a Sánchez por citar un informe mundial sobre test de coronavirus que no existe

La cadena estadounidense de noticias CNN denuncia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es capaz de aclarar en qué informe se apoyó en su rueda de prensa del 28 de abril para sostener que España es el quinto país del mundo con mayor número de test realizados sobre coronavirus.

El jefe del Ejecutivo se refirió a un presunto estudio de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Maryland) del que el propio centro de investigación asegura no tener constancia. La noticia de la CNN, titulada 'El primer ministro español no demuestra la existencia del ranking internacional de test de coronavirus que citó', remarca que el Ministerio de Sanidad ha eludido responder las preguntas de los periodistas de la cadena al respecto.

Una de las reporteras intervino este mismo sábado en la rueda de prensa de Sánchez desde La Moncloa para solicitar al jefe del Ejecutivo aclaraciones. Sin embargo, este último evitó referirse al citado estudio y se limitó a recitar las cifras oficiales sobre el número de test realizados hasta ahora para sostener que "España es de los países que más pruebas diagnósticas está realizando".

En concreto, explicó que se han realizado un total de 2.467.761 test para diagnosticar la covid-19 hasta el 7 de mayo. De ellos, 1.625.211 test han sido pruebas PCR, 274.081 practicadas durante la última semana. Según la cadena norteamericana, en el portal web sobre el coronavirus de la Universidad Johns Hopkins aparece el mapa con las infecciones y muertes por covid-19 en todo el mundo, aunque sólo recoge las cifras de test realizados en Estados Unidos.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez said rankings by Johns Hopkins University showed Spain was fifth in the world in testing rates. But those international rankings appear not to exist. https://t.co/giC3zHkE4Q