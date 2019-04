Este domingo 28 de abril se celebran las elecciones generales con el escenario más abierto de la historia reciente. El pasado viernes terminaron quince días de campaña electoral marcada por la confrontación entre los cinco principales partidos y entre los dos grandes bloques que forman PSOE y Unidas Podemos por un lado y PP, Ciudadanos y Vox por el otro.

1.La fuerza real de Abascal

Todas las miradas están puestas en la capacidad real del partido de Santiago Abascal de traducir en escaños la gran movilización demostrada en sus mítines. El líder de Vox se mostró confiando en su cierre de campaña en Colón de que podrán superar lo que arrojaban los sondeos hasta la semana pasada. Las encuestas le situaban en el entorno del 11% de intención de voto, aunque en los cuarteles generales del resto de partidos no pierden de vista un posible movimiento subterráneo que las encuestas no estén siendo capaces de predecir, como ocurrió con movimientos como el de Donald Trump en Estados Unidos o el de Jair Bolsonaro en Brasil.

2. Los posibles pactos

Los resultados que obtenga Vox podrían ser determinantes para la formación del próximo Gobierno. El trasvase de votos desde las filas populares será clave y la fuerza que obtenga Albert Rivera en el Congreso podrá definir una posible alianza entre los de Pablo Casado y el líder de Ciudadanos con el apoyo de Abascal. Si se diese el caso de que Vox se situase por encima de los naranjas y la izquierda no sumase, podría entrar a formar parte del nuevo Ejecutivo.

Si como parecen augurar los últimos 'trackings' electorales que manejan los partidos, el partido de Pablo Iglesias remonta y los socialistas logran un gran resultado, podrían sumar con el apoyo de los nacionalistas vascos y de los independentistas catalanes. Y los morados exigirán estar en el Gobierno. Aunque tanto Casado como Iglesias se afanan en señalar a la formación de Rivera como posible aliado de los socialistas en caso de que den los números para un Gobierno PSOE-Cs. El líder naranja colocó un veto al socialismo y Sánchez se limitó a responder en el debate que no estaba en sus "planes".

3. La pelea Puigdemont-Junqueras

Aunque el posible Gobierno 'Frankestein' de PSOE, UP e independentistas no está asegurado si dan los números. El expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia española en Bélgica, Carles Puigdemont, no está dispuesto a que su plataforma Junts per Catalunya (JxCAT) dé un sí a una nueva investidura de Sánchez "por el simple hecho de impedir un gobierno del PP".

Un punto de absoluta fricción con el dirigente y candidato de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, que sí tiene intención de facilitar ese Ejecutivo para evitar uno integrado por PP, Cs y Vox. Puigdemont pone como condición "una negociación política seria y responsable" de forma bilateral y que incluya el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Los republicanos han dado un giro estratégico volviendo al referéndum pactado y sin marcar líneas rojas al PSOE.

4. El cambio de estrategia de Bildu

En el cuartel general del PNV ven cómo la izquierda abertzale de Bildu capitaneada por Arnaldo Otegi ha cambiado el rumbo respecto a su papel en Madrid, donde hasta ahora los de Andoni Ortuzar acostumbraban a ser la única llave capaz de inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro; tumbando Gobiernos o permitiendo la tramitación de los Presupuestos a cambio de una buena tajada para el País Vasco.

Los de Otegi aspiran ahora a ser una formación "determinante" y "útil" para los intereses vascos en el Congreso. Y amenazan las posiciones de los 'jeltzales'. Aunque sus prioridades son distintas, ambos comparten el objetivo de frenar una Gobierno de derechas, donde formaciones como Ciudadanos o Vox propone acabar con el Concierto Económico vasco o con la ley electoral de la que se benefician.

5. Las cifras

Casi 37 millones de españoles están llamados a votar este domingo para elegir a 208 senadores y 350 diputados. Más de dos millones residen en el exterior y 1,15 millones serán nuevos electores. Sumando todo, son casi 400.000 electores más que en las generales de 2016.

Unos 92.000 agentes velarán por la seguridad de las elecciones de este domingo. Habrá 29.000 efectivos de la Policía Nacional, más de 45.000 de la Guardia Civil y 17.300 de cuerpos autonómicos y locales. En total, 180.114 ciudadanos estarán en las 60.038 mesas electorales repartidas en 23.000 colegios. Cada uno cobrará 65 euros en concepto de dieta.

El Gobierno informará a las 14:30 y 18:30 horas sobre los datos de participación. A partir de las 22:30 horas, la portavoz Isabel Celaá, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informarán en rueda de prensa sobre los resultados provisionales.

6. Las fechas

Los diputados y senadores elegidos en las generales de este domingo tomarán posesión de su escaño el 21 de mayo. Ese día se constituirán las Cámaras (Congreso y Senado) y dará inicio la XIII Legislatura de la democracia. Habrá que ver qué pasa finalmente con los líder de ERC y JxCAT que permanecen en prisión preventiva. También se tendrá que elegir al nuevo presidente que dará el relevo a Ana Pastor y a los miembros de la Mesa, un órgano clave que en esta legislatura ha generado mucha polémica por el veto a las leyes de la oposición ejercido por PP y Cs.

Las negociaciones y posteriores votaciones permitirán adivinar por dónde van los tiros para la formación del nuevo Gobierno. Y se solaparán con el tramo final de la campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Una vez constituidas las Cámaras, el Rey abrirá una ronda de consultas con los partidos con representación parlamentaria para sondear el posible candidato a la presidencia.