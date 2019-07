El fundador de Ciudadanos Xavier Pericay dimite de todos sus cargos del partido

Nuevo abandono en las filas de Ciudadanos. A la salida del diputado Toni Roldán y del eurodiputado Javier Nart se suma la del responsable de Educación del partido y portavoz en el Parlament balear, Xavier Pericay. Quien fue uno de los fundadores del partido de Albert Rivera ha dimitido de todos su cargos. Así se lo comunicó la semana pasada al líder de la formación naranja.

Pericay cayó derrotado el pasado mes de marzo en las primarias del partido en Baleares. El antiguo secretario de la Agrupación de Palma de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, logró imponerse en el proceso interno con 19 votos más que Pericay.

"Desde que hubo las primarias en Baleares me fijé un periodo de reflexión que tenía que ver con si seguía o no en política. Rivera me pidió que siguiera en el Comité Ejecutivo", ha señalado Pericay en declaraciones a Europa Press.

Además, aunque reconoce que le ha "afectado", dice que "no participaba en las razones" por las que abandonó el partido el ex portavoz adjunto en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales, Toni Roldán. "Un tipo extraordinario y un referente intelectual para todos. Todo mi apoyo y toda la suerte del mundo para lo que venga, querido Xavier Pericay", ha dicho este último en su cuenta de Twitter tras conocer su salida.

"Este era un buen momento para tomar la decisión. Estoy contento con lo que hemos hecho en la educación, hemos hecho una labor que ha sido reconocida estos años. Ahora vuelvo a mis negocios que es escribir", ha añadido Pericay.

"Una empresa como la de formar parte del Comité Ejecutivo de un partido que aspira a gobernar España en un futuro no muy lejano, requiere una motivación y una ilusión muy superiores a las que yo pueda tener hoy en día", explica.

"Todo llega a su fin y ese fin, en mi caso, arrancó con mi derrota en las primarias de Baleares del pasado mes de marzo y terminó de concretarse el lunes de la semana pasada con la reunión del Comité Ejecutivo a la que no pude asistir por encontrarme de viaje", añade.