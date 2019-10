Casado pide a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional tras los altercados violentos de Cataluña

Los disturbios entre Policía y manifestantes independentistas en varios puntos de Cataluña, en el transcurso de las protestas de este martes por la sentencia condenatoria del procés, ha provocado ya las primeras reacciones políticas.

En el bando de la oposición, el líder popular Pablo Casado ha pedido a Pedro Sánchez a través de Twitter que active la Ley de Seguridad Nacional para que "ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad", en referencia a los Mossos.

Ciudadanos se ha erigido, por su parte, en contra de la gestión de la situación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha criticado en redes sociales las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo al calificar la situación en Cataluña como "razonablemente normal".

"No, señora Calvo: lo que está pasando en Barcelona no es 'razonable' ni normal", ha señalado Arrimadas. "Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del Govern que les alienta".

El portavoz adjunto del grupo parlamentario naranja, Joan Mesquida, se ha expresado en los mismos términos, y ha calificado en Twitter de "indignante" la falta de previsión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como las declaraciones de Calvo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha levantado también la voz en redes sociales, y ha ido más lejos al reclamar al Gobierno central la aplicación del artículo 116 de la Constitución española, que es el que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio.

A su llegada a la cena del Premio Planeta 2019, Carmen Calvo se ha referido, asimismo, a los altercados ocurridos a lo largo de la tarde en Cataluña. "Intentemos entre todos que las cosas sean lo más seguras y lo más cívicas posible", ha señalado. "Es en lo que estamos los responsables políticos: a allanar problemas y a no darlos".

Reacción de la Generalitat

El Govern catalán trata, por su parte, de calmar los ánimos de los violentos, y pide a los manifestantes que protesten de forma pacífica. En una entrevista en TVE, la portavoz de la Generalitat, Mertixell Budó, ha condenado las acciones violentas del que ha considerado un "grupo minoritario" dentro del independentismo.

El Gobierno catalán se desmarca, así, del uso de la violencia por parte de los manifestantes, aunque apoya las marchas, tal y como han declarado varios miembros en diversas ocasiones estos últimos días. El presidentQuim Torra ha dicho esta misma tarde que los líderes independentistas presos le han transmitido su orgullo por "las masivas concentraciones de rechazo a las sentencias", y ha indicado que animan a todos a participar en las Marxes per la Llibertat convocadas por la ANC y Òmnium, que son las que han derivado en los disturbios violentos.