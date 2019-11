Ciudadanos no tendrá sucesor de Rivera hasta marzo

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, anunció hoy que el partido no modificará los estatutos y que, por tanto, la Asamblea General de la que saldrá el nuevo liderazgo naranja tras la dimisión de Albert Rivera se celebrará a partir del 10 de marzo del próximo año.

Los estatutos de Cs establecen que para la convocatoria de un congreso ordinario o extraordinario deben pasar un mínimo de cuatro meses desde un proceso electoral al que haya concurrido el partido. En los próximos 15 días habrá una reunión del Consejo General, el máximo órgano político entre asambleas, para convocar el citado congreso y elegir una gestora de entre 10 y 15 miembros que estará presidida por Manuel García Bofill, quien precisamente dirige el Consejo General en estos momentos.

La gestora podrá incluir en su seno a cargos políticos u orgánicos de la etapa de Rivera y mandatar a quien elija para ejercer de portavoz o asistir a un determinado encuentro en nombre del partido, por ejemplo en La Moncloa si Pedro Sánchez llamase a la formación naranja para plantear algún pacto de Estado.

En este sentido, Inés Arrimadas seguirá ejerciendo de portavoz de Cs en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y, por lógica, seguirá en ese puesto una vez que se constituya la nueva Cámara baja el próximo 3 de diciembre.

"Moderados, centrados y liberales"

Villegas negó que haya un "vacío de poder" en Ciudadanos, un partido que sigue funcionando "a lo que establecen los estatutos", según explicó en rueda de prensa. "Es una situación novedosa, que no se ha dado nunca, pero está perfectamente regulada y reglamentada", insistió.

Ciudadanos tiene casi 3.000 cargos públicos, gobierna para 20 millones de españoles y tiene un grupo de 10 diputados que "van a hacer un magnífico trabajo", resaltó el secretario general, quien garantizó que el equipo de transición y la futura gestora continuarán "con ese proyecto de partido consolidado" para todos aquellos que se sienten "moderados, centrados y liberales".

Asimismo, Villegas desautorizó al vicepresidente castellano-leonés, Francisco Igea, quien ayer sugirió que el partido estaría dispuesto a cambiar sus pactos autonómicos en Andalucía o la Comunidad de Madrid si con ello Pedro Sánchez se alejaba de Pablo Iglesias.

"No al intercambio de cromos"

"La política de pactos del partido la lleva la Permanente, no un vicepresidente de ninguna comunidad autónoma", enfatizó el secretario general de Cs. "No hay ningún tipo de oferta en ese sentido. (...) No va a haber intercambio de cromos ni nada por el estilo", dejó claro.

Villegas hizo hincapié en que los pactos autonómicos "están para mantenerse" y reiteró que lo que pide Ciudadanos al PSOE es que rectifique y haya un acuerdo en el Gobierno de España que no dependa de populistas y nacionalistas.

Además, indicó que la oferta de 10 puntos a Sánchez para una abstención de Ciudadanos sigue sobre la mesa y que ello no implicaría un Gobierno de coalición, sino que el PSOE gobernaría en minoría y la formación naranja se quedaría en la oposición a la espera de "grandes reformas" por parte de ese hipotético Ejecutivo socialista.