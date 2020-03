Ciudadanos teme los efectos de una ausencia prolongada de Arrimadas en el Congreso

Inés Arrimadas va a empezar en unos días su octavo mes de embarazo y mantiene un confinamiento en su casa "a rajatabla", como ella mismo relató esta semana en una entrevista a Antena 3, obligada por el estado de alarma pero también por recomendación expresa de sus médicos.

La presidenta de Ciudadanossale de cuentas a finales de mayo y todas las mujeres en su estado son consideradas un colectivo de riesgo en este apogeo de la pandemia, así que tiene decidido permanecer en su domicilio de forma estricta y no arriesgarse lo más mínimo, según cuentan varios compañeros de la Ejecutiva naranja a Vozpópuli.

“Hay muchas mujeres que estamos en esta situación. Además madres primerizas, que se añade un elemento de incertidumbre más. Pero al ser colectivo de riesgo, a mí me han aconsejado que cumpla a rajatabla el confinamiento en casa”, subrayó este jueves en 'Espejo Público'.

“Hay muchas mujeres en mi situación y las quiero mandar un beso porque estamos también pendientes de cuándo nos toca, cuándo será el pico. Pero hay que confiar en el sistema sanitario y en que pase pronto”, subrayó Arrimadas, quien reconoció que ha dejado para el final la compra de las cosas para el bebé.

Un Congreso telemático

La líder del partido liberal reclamó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que el último pleno sobre el coronavirus, en el que apenas hubo una treintena de diputados, se realizase por vía telemática pero el reglamento de la Cámara obliga a la presencia física de aquellos diputados que tomen la palabra.

Ciudadanos decidió no asistir al inédito pleno sobre la epidemia y se quedó en la incómoda posición de compartir tal decisión con otros grupos independentistas como JxCat, Bildu o la CUP. Con todo el país 'obligado' a ver la televisión, ese día no subió al estrado ningún diputado naranja y sólo se pudo escuchar la posición de Cs a través de un vídeo que Arrimadas grabó desde su domicilio y que subió a las redes a la conclusión del debate parlamentario.

Para el siguiente pleno del miércoles , en el que se aprobará el decreto de medidas económicas tras la proclamación del estado de alarma, sí que habrá representación de Ciudadanos, aunque sea un único diputado, según adelantaron las citadas fuentes.

¿Quién será su portavoz?

La Ejecutiva naranja decidirá el lunes quién será su portavoz en dicho debate. La duda es si será su 'número dos' en el Congreso, José María Espejo-Saavedra, o el portavoz económico, Marcos de Quinto. Está descartada la presencia de Edmundo Bal ya que acaba de superar el Covid-19. No fue diagnosticado como positivo pero tuvo todos los síntomas y hasta el próximo jueves cumplirá la cuarentena.

Será la primera vez en esta legislatura que Ciudadanos no tenga a Arrimadas en la Cámara baja y las citadas fuentes reconocen que lo más probable es que sea así durante varios meses más. Temen los efectos de una ausencia prolongada, aunque la actividad parlamentaria no va a ser la misma como hasta ahora mientras dure el confinamiento y confían en que no se note.

En todo caso, la presidenta de Cs seguirá desde su domicilio con sus ruedas de prensa telemáticas, las únicas en las que los periodistas pueden plantear sus preguntas en directo sin necesidad de que sean filtradas previamente.