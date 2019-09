Rivera: "Sánchez está salivando por la alianza España Suma, que sería el gran error"

Alejado de los focos durante todo el verano, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, arranca el curso marcando el discurso contra la posibilidad de establecer la alianza que le proponen de las filas del PP y con la crisis interna de su partido todavía coleando.

Si el pasado lunes decía que "España suma, pero la corrupción resta", ahora afirma que "(Pedro) Sánchez está salivando por que haya (España Suma) y los ciudadanos no puedan elegir. Está deseando volver al rojo o al azul, homogeneizando a todo ciudadano que no sea socialista. Y ese sería el gran error". "Tenemos que hacer justo lo contrario: defender y movilizar a nuestro electorado para que la gente vaya a votar sin taparse la nariz", asegura en una entrevista concedida al diario El Mundo.

Eso sí, tras unas nuevas elecciones generales diesen los números, asegura que él se “compromete” a formar gobierno con el PP. “Y que sean los ciudadanos quienes escojan quién tiene que liderarlo, si (Pablo) Casado o yo”, prosigue. El líder catalán ha dado instrucciones ya a su equipo para preparar una eventual repetición de los comicios el próximo mes de noviembre si finalmente Sánchez y Pablo Iglesias no consiguen cerrar un pacto para la investidura. “Estamos muy preparados, tanto logística como electoralmente”, dice.

El dirigente naranja se muestra convencido de la estrategia desplegada contra el jefe del Ejecutivo en funciones y minimiza el coste interno que le ha supuesto. "Para frenar al independentismo hay que frenar el plan Sánchez", se reafirma. Preguntado si percibe como un riesgo que los populares puedan comer terreno a Cs allí donde hay gobiernos compartidos, Rivera responde que “estaría más preocupado si tuviera 50 casos de corrupción en los juzgados, como le pasa al PP. O si hubiera pasado de 186 escaños a 66, en una década”.

"Caiga quien caiga"

Respecto a la polémica surgida en la Comunidad de Madrid, después de que Cs apoyase crear una comisión de investigación sobre el crédito concedido por Avalmadrid a la familia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso (PP), Rivera responde rotundo: “Si el PP se piensa que gobernar en coalición con Cs es taparle su basura, se equivoca. Gobernar Madrid es limpiarla de corrupción, caiga quien caiga, se llame como se llame y sea del partido que sea”.

Sobre la crisis interna provocada por la cascada de dimisiones tras su estrategia respecto al PSOE, Rivera asegura que son quienes han salido de la formación los que deben explicar su cambio de postura. “Debatimos en su día la posición respecto de Sánchez y decidimos ser una alternativa y si no ganábamos, quedarnos en la oposición. Esas personas votaron a favor y habrá que preguntarles por qué han cambiado de opinión”, explica.

“Lo que no pueden pretender [los críticos] es que la inmensa mayoría del partido que tiene una estrategia, un rumbo, un programa y un compromiso con los electores haga lo que otros dicen de golpe y porrazo”, añade. Preguntado sobre un posible aislamiento, Rivera asegura estar “protegiendo a Cs de cualquier injerencia”. “Yo me debo a mis militantes y a mis votantes. Y si alguien, desde una empresa, un sindicato o un banco, pretende cambiar la voluntad popular de este país y de más de cuatro millones de votantes, yo no soy esa persona. No he venido a eso. Ni vine a eso. Yo me rebelé contra el establishment nacionalista. Y nadie me llamaba”, sentencia.

Sobre la situación de los políticos independentistas catalanes, asegura que “quien piense que con la sentencia se acaba un ciclo se equivoca. Seguirán sembrando el odio. Aprovecharán la sentencia para hacer victimismo, pero no podemos doblar las rodillas. Jueces, fiscales, guardias civiles, policías, concejales, periodistas... mucha gente ha mantenido el tipo en este país para que se juzgue lo que pasó el 1-O y para que se ponga fin al proceso separatista”.