Cs admite en un documento interno el riesgo de una alta abstención el 10-N

Ciudadanos distribuyó esta mañana un argumentario interno a sus cargos institucionales y orgánicos, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que reconoce el riesgo de que le afecte una fuerte abstención en las elecciones generales del 10 de noviembre.

El documento se divide en tres apartados -encuestas y las reacciones del PP y PSOE a la oferta de Albert Rivera del pasado sábado para sumarse al llamado 'Gran Acuerdo Nacional'- y sirve de guía al destinatario de Cs para que pueda explicar en público la posición oficial del partido. El propio líder de Cs echó mano de algunas de estas directrices en la entrevista de hoy en La Sexta.

Respecto a la caída que sufre el partido en varias encuestas publicadas hoy y ayer domingo, Ciudadanos recuerda que éstas ya fallaron en las andaluzas de diciembre de 2018 y en las generales de abril. "Siempre con Cs nos dicen que no es posible. Lo hemos visto otras dos veces solo en el ultimo año: en Andalucía, donde conseguimos el cambio que todas las encuestas decían que era imposible, y en las últimas generales, donde ninguna encuesta nos daba nuestro resultado. A nosotros nadie nos ha regalado nada".

A renglón seguido, Ciudadanos reconoce que "es verdad que hay un riesgo: la abstención" y recomienda a los dirigentes naranjas que respondan de la siguiente forma ante esa realidad: "Entiendo que haya gente que se esté pensando si ir a votar o no. Pero si se quedan en casa esas personas (los moderados, los autónomos, las familias de clases medias) ganan los independentistas y los extremistas y los que quieren que nada cambie".

"Sólo si Cs es fuerte"

La formación naranja plantea a continuación la pregunta de si alguien se cree que PP y PSOE van a hacer las reformas que no han hecho en 40 años. "Solo se harán si Cs es fuerte y las impulsa", se indica en el argumentario. "Solo así podremos reformar la educación, ayudar a las familias, defender la igualdad. Hay que votar masivamente para que las reformas y el sentido común ganen en las urnas y que España se ponga en marcha. Cada escaño nuestro va a ir a poner las reformas en marcha y al desbloqueo".

Sobre la reacción del PSOE al 'Gran Acuerdo Nacional' de Rivera, el documento la tilda de "decepcionante" y recomienda a los dirigentes naranjas que exijan una rectificación a los socialistas. "Deben rectificar, siguen en el NO al constitucionalismo y hoy lo demuestran en el Parlament. Espero que recapaciten y piensen en los españoles. Necesitamos poner en marcha el gran acuerdo nacional, les pido que no lo bloqueen".

Tras ello, se añade otro párrafo que trasluce las presiones que ha tenido Ciudadanos en los últimos meses para mirar con otros ojos al PSOE de Pedro Sánchez. "Voy a seguir insistiendo cada día. Nadie me para por la calle para decir que no nos pongamos de acuerdo, al contrario. Es hora de poner por delante lo que nos une, de estar a la altura de los ciudadanos y de poner España en marcha".

"Reformas a una década, no un parche"

Respecto a la reacción del PP al mismo 'Gran Acuerdo Nacional' de Cs, la respuesta que recomienda el partido de Rivera a sus cargos es más suave en las formas. "Lo que todo el mundo tiene claro es que, si no hay un gran acuerdo entre Gobierno y partidos de la oposición, esto no se va a poner en marcha. Quiero reformas a una década, no un parche".

Asimismo, se pide insistir en el mensaje al PP de que, con independencia del resultado final en los comicios, se les anime a aceptar la formación de un nuevo Gobierno y que, por tanto, no haya terceras elecciones. "El compromiso que les pido", refiriéndose a los populares, "es que digan públicamente que pase lo que pase el 10-N permitirán que se pongan en marcha esas reformas. Gane quien gane habrá reformas y habrá Gobierno".