Cs no apoyará a Gabilondo en Madrid y pide más tiempo para negociar con el PP

In extremis. Este martes finaliza la ronda de contactos del presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, con los portavoces de seis fuerzas políticas para designar un candidato a la investidura en la Comunidad de Madrid y todo continúa en el aire. El plazo para designar un candidato y fijar una fecha para el debate de investidura se cumple esta tarde.

Ciudadanos insiste en que no apoyará la investidura del socialista Ángel Gabilondo como le piden PSOE y Más Madrid y pide más tiempo para negociar un "gobierno liberal" con el Partido Popular. Desde las filas naranjas, reconocen, eso sí, que "a día de hoy" no están "en condiciones" de presentar un acuerdo con el PP. Necesitan el respaldo de Vox. Pero los de Santiago Abascal fijaron un ultimátum a las 14.00 horas de este martes para que Cs aceptase la firma de un programa común a tres que los naranjas, por ahora, rechazan.

"Nuestro socio preferente es el PP. Es la línea que anunciamos en campaña electoral y llevamos más de tres semanas trabajando duramente por ambas partes. He trasladado a Trinidad que el PP es el partido con el que queremos negociar y le he pedido algo más de tiempo para poder seguir negociando. Son negociaciones complicadas y difíciles, pero hay voluntad por ambas partes y espero que en los próximos días podamos cerrar un acuerdo", ha dicho el dirigente de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado.

Hasta el 11 de septiembre

Según Aguado "merece la pena esperar unas semanas más". Hasta la fecha, solo Gabilondo ha anunciado formalmente sus pretensiones de ser investido. Mientras tanto, el PP de Isabel Ayuso sigue negociando a dos bandas con Ciudadanos y Vox para poder contar con el respaldo suficiente que le catapulte a ocupar el cargo. Pero no ha anunciado su formalmente su candidatura, algo que podría ocurrir esta tarde durante su reunión con Trinidad.

El plazo del presidente de la Asamblea para designar un candidato y fijar la fecha para el debate de investidura se cumple esta tarde después de esa ronda de contactos. En su defecto, el reglamento admite otra posibilidad: la de fijar una fecha para debatir una investidura sin candidato. El Pleno tiene que celebrarse antes del 11 de julio. Si no se logra, se iniciaría la cuenta atrás de dos meses (hasta el 11 de septiembre) antes de tener que convocar nuevas elecciones.

La 'vía de los tres votos' de Errejón

Ni PSOE-M, ni Unidas Podemos, ni Más Madrid ven "lógico" que habiendo un candidato dispuesto a gobernar la región, Trinidad opte por convocar un pleno de investidura sin candidato. De hecho, el dirigente de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha pedido "solo tres votos" a Ciudadanos para propiciar la investidura de Gabilondo. Pero Aguado le ha respondido que no entienden "lapolítica no es un supermercado". "Tenemos claro lo que queremos y no es un gobierno con retroceso con Errejón y Gabilondo", ha zanjado.

Errejón niega que esté llamando a romper la disciplina de voto dentro de Ciudadanos, pero sí a la "responsabilidad"

Según los cálculos de Errejón, y a tenor de "la crisis que atraviesa Ciudadanos", con tres votos naranjas, los de Rivera facilitarían "un gobierno de regeneración" con Gabilondo. "Ponemos nuestros 20 diputados para que se conforme un gobierno de regeneración que creemos que tiene que presidir Gabilondo. Es de largo la primera mayoría existente. Juan trinidad tiene que permitir que la investidura se lleve a cabo", exige el líder de Más Madrid.

Y advierte de que las únicas tres opciones de Cs son: "asumir el humillante chantaje de Vox, obligarnos a votar de nuevo, o bien, la vía de los tres votos". "Nosotros hemos dicho que no vamos a ser obstáculos", ha insistido en referencia a que su partido no ha fijado como "línea roja" el hecho de ocupar consejerías. Errejón niega que esté llamando a romper la disciplina de voto dentro de Ciudadanos, pero sí a la "responsabilidad".