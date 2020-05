De Quinto comunicó a Arrimadas que quería romper la disciplina de voto

El 'sí' de los diez diputados de Ciudadanos a la cuarta prórroga del estado de alarma no fue monolítico hasta el último instante. Marcos de Quinto comunicó a varios de sus compañeros del grupo parlamentario que se quería saltar la disciplina de voto para votar en contra, según desvelaron fuentes próximas a la dirección del partido naranja a Vozpópuli.

Este periódico ha tenido acceso a mensajes que De Quinto envió ayer por la mañana a varios de sus compañeros, en los que lamentaba el paso dado por el partido en la víspera y advertía que no quería votar junto a los diputados de PSOE y Podemos. En su cuenta de Twitter tampoco aparece ningún mensaje de apoyo al acuerdo de su partido con el Gobierno para extender el estado de alarma, aunque él niega ambos extremos.

Sobre lo primero, admite a Vozpópuli que ha hablado "mucho" con Inés Arrimadas y sus compañeros de bancada en las últimas horas sobre este giro estratégico, pero asegura que en ningún momento ha dudado de la necesidad de prorrogar el estado de alarma.

Y ante la ausencia de tuits laudatorios hacia el pacto logrado por Arrimadas, algo que han hecho el resto de los diputados naranjas, el 'gurú' económico advierte que este miércoles estuvo muy ocupado preparando su intervención de hoy ante Nadia Calviño en comisión parlamentaria y que ello le impidió mirar las redes sociales.

Las discrepancias de De Quinto obligaron al secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo-Saavedra, a hablar con él en varias ocasiones durante la jornada de ayer hasta convencerle de que votase 'sí' desde su casa en la votación telemática, según las citadas fuentes.

Las últimas horas de Ciudadanos han sido agitadas después de que dos históricos del partido como Juan Carlos Girauta y Carina Mejías anunciasen en el breve lapso de unas horas su baja de la formación naranja tras conocer el pacto de Cs con el Ejecutivo de Sánchez. El primero lamentó que su partido se haya convertido "en una bisagra".

Mientras, Mejías aseguró que la decisión tomada este martes por la formación naranja le resulta "imposible de compartir después de estos meses tan difíciles y una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles".

Por eso, comunicó que optaba por "no mantener" su militancia en el partido y solicitar la baja como afiliada. Su último cargo público fue diputada nacional en la pasada legislatura. Previamente, fue portavoz de Cs en la Alcaldía de Barcelona antes de la irrupción de Manuel Valls y diputada autonómica en el Parlamento catalán.

He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido.