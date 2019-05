Ciudadanos se inclina por no vetar el nombramiento de Iceta como senador

La decisión no está tomada, pero Ciudadanos se inclina por no votar en contra del nombramiento de Miquel Iceta como senador. La elección de Iceta saldrá probablemente adelante en el pleno que se celebra este jueves. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que Iceta presida la Cámara Alta. El PSOE tiene la mayoría absoluta del Senado.

El partido naranja tiene claro que su grupo en el Senado rechazará a Iceta como presidente. Pero no está por la labor de bloquear su nombramiento como senador por designación autonómica en el Parlament. No han decidido si votarán a favor o se abstendrán.

Un precedente peligroso

Dicen que es una cuestión democrática y que votar en contra de Iceta crearía un precedentepeligroso. Ciudadanos cree que los partido no pueden dedicarse a bloquear las instituciones vetándose unos a otros en la elección de senadores. Un proceso que es un mero trámite en función de los resultados de las urnas.

En cualquier caso, el voto de Ciudadanos puede resultar intrascendente si los partidos separatistas levantan su veto a Iceta. Junts per Catalunya y ERC tienen la mayoría absoluta del Parlament. Los dos partidos han rebajado el tono contra la designación del líder del PSC.

ERC ya no habla abiertamente de votar en contra, aunque ha sugerido que Iceta visita a los líderes del proceso separatista encarcelados.

En una rueda de prensa, Carles Puigdemont ha criticado la actitud de Iceta ante el 155 y los presos, pues "no se ha caracterizado por facilitar la distensión del conflicto". Pero el ex presidente de la Generalitat, huido en Bélgica, no ha fijado condiciones para su designación como senador en el Parlament.

Puigdemont, sin líneas rojas

Puigdemont, cabeza de lista en las próximas europeas, ha afirmado que es "notorio" que Iceta "no tuvo dudas" y se sumó de forma "entusiasta" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, por lo que no considera que situarle como presidente del Senado se pueda interpretar como un "gesto" a Cataluña por parte del presidente en funciones del Gobierno.

"Iceta no se ha caracterizado por facilitar la distensión del conflicto", ha dicho en una rueda de prensa de la Agència Catalana de Notícies (ACN) organizada por videoconferencia.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha reiterado que el PSOE tiene derecho a que Iceta sea elegido, "como ha ocurrido en la vida política de España durante 40 años".