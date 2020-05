Cs avisa al Gobierno: cualquier concesión a ERC sería “incompatible” con la prórroga

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha advertido esta tarde al Gobierno de Pedro Sánchez que cualquier "concesión" que le pudieran otorgar entre hoy y mañana a los nacionalistas catalanes sería "absolutamente incompatible" con el acuerdo alcanzado hoy entre el Ejecutivo y Cs.

"Lo expliqué ayer de forma muy clara. Es una vía o la otra. No son las dos vías. Resulta verdaderamente inadmisible que en esta situación en la que viven tantos españoles, con miedo a perder el trabajo, con miedo a perder su propia vida, se pueda poner encima de la mesa un voto favorable a una cosa como es la mesa de negociación", subrayó.

El 'número dos' de Cs en la Cámara baja recordó que este lunes calificó esa mesa negociadora entre el Gobierno central y la Generalitat catalana como la de la "vergüenza" cuando el país está cerca de los 28.000 fallecidos por el coronavirus.

El Gobierno desmintió previamente que evitar reunir de nuevo la mesa de diálogo sobre Cataluña pactada con el independentismo fuera una de las condiciones exigidas por Ciudadanos para apoyar una quinta prórroga de 15 días del estado de alarma hasta el próximo 7 de junio, tal y como la formación 'naranja' asegura.

Las palabras de Montero

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó que "la totalidad" de las cuestiones planteadas por Ciudadanos a lo largo de la negociación con el Gobierno fueron "económicas" en su mayoría, junto a la exigencia de que julio se declare mes hábil en el Parlamento. "No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto", aseveró.