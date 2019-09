Cs amenaza con la expulsión a quienes alaban en las redes a los críticos con Rivera

Un simple retuit puede tener graves consecuencias en Ciudadanos. Varios dirigentes provinciales y municipales naranjas que han alabado en las últimas horas a algunos de los críticos con Albert Rivera, en especial a Toni Roldán y Luis Garicano, han recibido llamadas telefónicas y mensajes en el móvil en el que se les advertía de la apertura de un expediente de expulsión por cuestionar la línea oficial del partido.

Los comentarios laudatorios con los críticos, o un simple 'Me gusta' en Twitter, empezaron el pasado lunes tras el giro del partido cuando Albert Rivera propuso, por sorpresa, una abstención a la investidura de Pedro Sánchez si este último se avenía a aceptar tres condiciones de Cs: un cambio de gobierno en Navarra, la preparación de un 155 para reaccionar a la sentencia del procés y el compromiso del PSOE de no subir más impuestos.

Los toques de atención partieron de la Secretaría de Acción Institucional, que dirige José María Espejo-Saavedra, según indicaron varios de los afectados a Vozpópuli. "Primero me pidieron que me controlase en Twitter. Y luego, a través del comité autonómico, me dijeron que en Madrid habían pedido explicaciones por mis comentarios", explicó un cuadro medio naranja que alabó el contenido del artículo de Roldán en El País.

A los aludidos se les indicó que es una falta "muy grave" hacer comentarios que se hagan al margen de la posición oficial del partido y, en concreto, se les mencionó el punto h del artículo 7 de los Estatutos de Ciudadanos, donde se indica que "la manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios, o fines del partido" puede ser motivo de expulsión si se hace a través de las redes.

"Me mencionaron el artículo en el que se dice que hay que respetar la imagen del partido, así como a sus dirigentes y cargos, con la advertencia de que estaba incumpliendo los Estatutos", relata a este medio un cargo provincial que prefiere guardar el anonimato.

Apoyo al giro de Rivera

Los dirigentes naranjas que desafiaron el liderazgo de Albert Rivera en junio apoyaron el lunes el giro copernicano dado por el líder de la formación naranja a la hora de abrirse a una abstención de Ciudadanos en una nueva investidura de Pedro Sánchez.

Toni Roldán fue el primero en reaccionar al anuncio in extremis de Rivera con su propuesta de tres puntos al PP para que ambos partidos de la oposición se abstengan en la investidura de Sánchez. Vio "muy positivo" que su partido "rectifique" y dé paso a la "única fórmula que suma", refiriéndose a los 180 escaños que tienen PSOE y Cs en la actualidad.

El que fuera máximo responsable de economía dentro de Cs aún mantiene su condición de afiliado de base dentro de la formación naranja y, en la práctica, ha sido el más crítico en las redes estas últimas semanas ante la decisión de Rivera para mantener a capa y espada su compromiso del 'no es no' a Sánchez.

Por su parte, Luis Garicano se apresuró a destacar que Ciudadanos siempre "ha sido, es y será el partido responsable y comprometido con el futuro de nuestro país" y que la propuesta naranja así lo demuestra. "Ahora le corresponde a Casado y a Sánchez mostrar su sentido de la responsabilidad", indicó en su tuit inicial.