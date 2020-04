La primera diputada que preguntó al Gobierno por el “virus de Wuhan”

Durante las vacaciones de Navidad empezaron a llegar noticias de una neumonía desconocida que había aparecido en una remota ciudad del centro de China. Los pocos datos que salieron del gigante asiático fueron suficientes para que la diputada Marta Martín (Ciudadanos) lo comentase con su marido Juan, intensivista en un hospital de Alicante, y con Jorge Soler, portavoz de su partido en la Comisión de Sanidad del Parlament de Cataluña, a quien le pidió que contactase con epidemiólogos de referencia.

“Me muevo entre sanitarios. Mis padres son médicos. Mi hermana, enfermera. He trabajado en un departamento de Salud Pública, he hecho comunicación sanitaria antes de entrar en política y me llamó mucho la atención por lo que había pasado con la gripe A. Las primeras imágenes eran muy impactantes”, recuerda Martín en una conversación telefónica con Vozpópuli.

La diputada naranja era a principios de año la portavoz accidental de Ciudadanos en temas de Sanidad y poco después cedió el testigo a su compañero Pablo Cambronero ya que no daba abasto con los temas de Educación y Exteriores que también le habían caído. En aquel momento, la actualidad informativa estaba volcada en el ‘Delcygate’ que había desvelado este periódico.

Martín, sin embargo, tuvo tiempo para registrar la primera pregunta por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el coronavirus ante las alarmantes noticias que le llegaban de su entorno familiar. “Lo comenté con mi marido porque ellos hacen revisiones, tienen protocolos y estudian casos en otros países. Y me dijo que daban unas neumonías muy fuertes”, rememora.

Cuando fue al registro del Congreso de los Diputados para entregar su pregunta, el “virus de Wuhan” o “neumonía asiática” –como Martín lo denominaba- ya había salido de China y había provocado “cientos de infecciones y 17 fallecimientos” en países de sus entorno como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Taiwan.

Pregunta de Marta Martín (Cs) el 22 de enero al Gobierno:

Eran unas cifras insignificantes si se comparan con ahora y el riesgo de que llegase a España era “bajo”, pero el hecho de que los síntomas de aquel coronavirus “se cursen como una neumonía, pudiendo dificultar con ello su pronta detección, y de que apenas existe información sobre la naturaleza del virus, hace necesario que se extremen todas las medidas de vigilancia y prevención frente a posibles indicios de brotes”, alertaba la diputada de Cs en su escrito.

En aquel momento, la comunidad sanitaria estaba pendiente de una nueva reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para saber si se emitirían nuevas recomendaciones o, incluso, si se declaraba una emergencia sanitaria internacional, una decisión que se adoptó unos días después.

Aquel 22 de enero, Martín inquirió en segundo lugar al Gobierno sobre la información que disponía del “virus de Wuhan” y la coordinación que estaba teniendo con autoridades sanitarias de otros países o con organismos sanitarios internacionales.

La tercera pregunta era, sin embargo, la más comprometedora para el Gobierno pues la diputada naranja preguntó si el Ejecutivo había puesto en marcha “alguna medida de vigilancia y prevención ante posibles indicios de brotes de este nuevo coronavirus en nuestro país”.

Generalidades ya conocidas

La respuesta gubernamental llegó el 26 de febrero. Es decir, un mes y cuatro días después de su registro en la Cámara baja. Y se redactó con generalidades ya conocidas. Por ejemplo, que el 31 de enero se confirmó en La Gomera un caso de Covid-19 en un ciudadano alemán, “contacto estrecho” de otro caso confirmado en Alemania. O que el 9 de febrero se confirmó el segundo caso en un residente de Mallorca, fruto de un contagio con otro caso detectado en el Reino Unido.

“España está realizando actuaciones en la línea propuesta por la OMS desde el día 7 de diciembre de 2019. El Ministerio de Sanidad se encuentra en permanente contacto con los organismos internacionales: OMS y Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea (ECDC), para evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta”, dejaba claro el Ejecutivo.

Respuesta del Gobierno:

También se recordaba que el Ministerio de Sanidad había establecido un Comité de Seguimiento de la situación que se reúne “diariamente” para valorar “la evolución del riesgo, las acciones que realizan las diferentes unidades del Departamento implicadas, las propuestas de actuaciones de coordinación con las Comunidades Autónomas y las actividades de comunicación técnica, institucional y a la población y medios”.

"Le dije, oye María Luisa Carcedo, esto pinta mal, ¿no? Y ella me dijo que tampoco había que asustarse porque la tasa de mortalidad es muy parecida a la de la gripe”

Sanidad convocó, además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 4 de febrero y creó un Comité de Coordinación Interministerial, un “grupo de trabajo que hará un seguimiento y evaluación de la situación y coordinará la respuesta transversal del Ejecutivo ante cualquier eventualidad”, se decía en la respuesta.

Otro organismo encargado de “revisar la situación y las medidas de salud pública” fue la Comisión de Salud Pública, mientras que el Centro Nacional de Microbiología y el Centro Nacional de Epidemiología, en coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ofrecían “apoyo” a los centros del Sistema Nacional de Salud.

"No es momento de reproches"

“Ahora, mirando para atrás y con todas las preguntas que se hizo, pues da mucha pena con esa respuesta tan vaga un mes después”, confiesa Martín, quien recuerda cómo hasta la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, le minimizó en enero el potencial de este coronavirus cuando se cruzó con ella en un pasillo del Congreso: “Le dije, oye María Luisa, esto pinta mal, ¿no? Y ella me dijo que tampoco había que asustarse porque la tasa de mortalidad es muy parecida a la de la gripe”.

En todo caso, la diputada naranja cree que ahora “no es momento de reproches para nada”, sino de sacar un aprendizaje: “Aunque seamos oposición, el Gobierno debe atender a las propuestas de todos y buscar a los mejores con independencia de la ideología. Ahora, lo importante es que salgamos de esto y bien”, concluye.