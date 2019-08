Cs reafirma su compromiso "máximo" contra la corrupción ante la investidura de Ayuso

El portavoz ajunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, reafirmó el compromiso de su partido por "regenerar" las instituciones madrileñas ante la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso que empieza mañana, y reiteró que la lucha contra la corrupción es sigue siendo un objetivo "máximo".

"Lo hemos hecho en comisiones de investigación, hemos hecho dimitir a imputados, hemos firmado en todas las CC.AA que no puede haber imputados en las instituciones y así lo hemos cumplido. Si llegase esa situación, todo el mundo sabe cuál será la postura de Cs y nuestra forma de actuar", aseguró en rueda de prensa desde la sede nacional de Ciudadanos.

Relación de Ayuso con 'Púnica'

Preguntado si no le preocupa que Ayuso aparezca en la investigación del 'caso Púnica', tal y como viene desvelando Vozpópuli en los últimos días, Zafra recordó que en el sumario judicial aparecen "cientos y no sé si miles de personas" al ser, "por desgracia", una de las investigaciones más grandes sobre corrupción en la historia de este país. "Muchas han sido imputadas y han pasado por distintas etapas del proceso judicial y muchas fueron llamadas por Cs a esa comisión de investigación que montamos en la legislatura pasada", subrayó.

Por ello, hizo hincapié en que Ciudadanos ha "levantado alfombras" en Andalucía, "viendo todas las fechorías del PSOE en las últimas décadas", y en Madrid ocurrirá lo mismo. "No vamos a tener ningún problema si el proceso judicial dictamina algún tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia. No puede haber imputados en un Gobierno donde esté Ciudadanos", dejó claro.

En todo caso, Zafra constató que Ayuso no está inhabilitada, política ni judicialmente, por 'Púnica' y que no es momento de reclamar explicaciones, tal y como piden los partidos de izquierda en busca de un "foco mediático que no están teniendo". En concreto, citó al PSOE, que prefiere no debatir las 155 medidas del pacto de coalición entre PP y Cs.

Asimismo, el que es mano derecha de Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid negó que ambos partidos vayan a entrar en una guerra de vetos por los nombres que dirigirán las áreas de gobierno del Ejecutivo autonómico. "Cada uno tiene sus consejerías y es importante que se trabaje en una coalición de lealtad y de compañeros. Un Gobierno no tiene que ser dos Gobiernos separados, sino tener el objetivo común de aplicar esas 155 medidas", aseguró.

"Asqueados con Sánchez"

Zafra fue muy duro con el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por irse de vacaciones, con el Gobierno "empantanado" y dejando todo el asunto de la investidura "para última hora, como los malos estudiantes".

"Es una mala noticia para los españoles que tengamos un presidente tan irresponsable que tengamos un presidente que se va de vacaciones sin tener un Gobierno cerrado. Todos esperaban que hubiese un gobierno antes de septiembre y hemos visto que Sánchez no ha hecho los deberes, en contraposición de lo que hemos hecho desde Ciudadanos, que es trabajar de forma rápida y eficaz para todos los ciudadanos tanto españoles, como los de Madrid, Murcia y Castilla y León", subrayó el número dos de Cs en la Comunidad de Madrid.

El responsable naranja insistó en que Sánchez e Iglesias deben abandonar sus "egos" y que el presidente del Gobierno debería abandonar su situación de vacaciones y no esperar a final de septiembre para formar un nuevo Ejecutivo. "Creo que los españoles están asqueados de esta situación", remachó.

Asimiso, Zafra hizo hincapié en que Sánchez ha excluido a Ciudadanos de la siguiente ronda de contactos porque "desde el minuto uno hemos dicho que no íbamos a pactar" con él. "Fue una promesa que hicimos en campaña, así llegamos a las elecciones y esa promesa vamos a cumplirla. Él tiene su socio preferente, ya lo dijo, que es Podemos y lo que tienen que dejar de hacer es esta telenovela del verano a la que nos están sometiendo", concluyó.