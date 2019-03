Un sector del Gobierno cree que el CIS "triunfalista" de Tezanos perjudica al PSOE

Un sector del Gobierno considera que el "triunfalismo" del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el cual pronostica que el PSOE doblará, nada menos, en porcentaje de voto al PP en las elecciones generales del 28 de abril, es contraproducente porque puede desmovilizar el voto de izquierda, aseguran fuentes socialistas a Vozpópuli recordando lo que le pasó a Susana Díaz en los comicios andaluces del 2 de diciembre: después de que el CIS de José Félix Tezanos llegara a augurarle 47 diputados cuando al final se quedó en 33 y en la oposición.

Cómo bajarán las aguas en Ferraz que Rafael Simancas, portavoz adjunto del Grupo Socialista, fue quien dio la cara, y lo hizo para mostrar su satisfacción, pero también para pedir "prudencia"; y hasta el propio Tezanos ha tenido que salir a rebajar la credibilidad del pronóstico de su instituto: "Las encuestas son un instrumento de conocimiento de la realidad, no una verdad reglada, sobre todo, cuando están muy distantes del momento electoral. Por lo tanto, hay que tomárselas siempre con mucha cautela y no exagerar".

El factor 'expectativa'

Tezanos, quien todavía deberá presentar la macroencuesta preelectoral antes de la campaña, sabe, porque ha estado en la Ejecutiva federal del PSOE en distintas épocas, que los partidos "luchan siempre contra las expectativas". "Y si estamos viendo que (Albert) Rivera es ahora víctima de una expectativa tan alta, imagína si al final PP y PSOE quedamos en un puño y vamos a un bloqueo", reflexiona un diputado socialista a este periódico.

Algo que podría estar ocurriendo en este momento porque, aun cuando tradicionalmente el trabajo de campo del CIS tiene un sesgo favorable al PSOE contaminante de la muestra, denuncia el PP, en esta ocasión se le podría haber ido la mano:

Ojo. Al juzgar los datos de Intención DIRECTA de voto del #CIS recordad mirar el recuerdo de voto. En la muestra hay más gente que recuerda votar PSOE en 2016 que PP (aunque el PP obtubo casi un 50% más de votos). pic.twitter.com/BpvwYg6Isd 28 de febrero de 2019

Según Tezanos, fijar una estimación de voto -el CIS ya no la hace desde su llegada- no es oportuno en el actual contexto sociológico. "No queremos engañar a los ciudadanos. Presentamos los datos brutos y advertimos que esos datos brutos van a ser probablemente objeto de alguna modulación".

Pero, al margen de las críticas del PP y Ciudadanos a Tezanos, además de la amenaza de denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central, también en el partido del Gobierno hay quien desconfía de esa falta de cocina que defiende Tezanos con una muestra tan sesgada en la cual son muchos más los que recuerdan haber votado al PSOE que al PP en 2016, cuando Mariano Rajoy acabó logrando 134 diputados y Pedro Sánchez solo 84.