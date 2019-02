Celia Villalobos se une a la lista de líderes del PP que abandonan la política

La diputada del Partido Popular Celia Villalobos ha confirmado este miércoles que esta será su última legislatura y que abandona la política. Así lo ha comunicado en el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

"Me hubiese gustado terminar mi carrera política con un acuerdo en el Pacto de Toledo", ha dicho Villalobos. En ese momento, la presentadora Susana Griso le ha preguntado si con eso ha querido decir que se retira, y ella ha contestado que sí.

Pacto de Toledo

Villalobos presidía la Comisión del Pacto de Toledo, que este martes se vino abajo dinamitado por Podemos. "He perdido un Congreso; alguien tiene que ser la figura que ejemplifique la pérdida del Congreso y no me importa serlo yo", ha explicado también.

Una mala sintonía con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, puede encontrarse entre los motivos. La diputada del PP ha dicho que siempre ha defendido lo que ha querido "aunque a algún presidente no le gustase", y Susana Griso ha interpretado estas palabras como una mala relación con el actual presidente. "Yo no he dicho eso", ha remachado Villalobos, sin dar más detalles.

"Han sido unos años muy felices en esta casa", ha rematado Villalobos. "Creo que he aportado mucho".

Polémicas

La carrera política de Celia Villalobos ha estado marcada por numerosas polémicas. Una de las más famosas se remonta al año 2007, cuando la diputada mostró su enfado con su chófer, al que gritó: "¡Vamos Manolo!".

En el año 2015, en una sesión durante el hemiciclo, la diputada popular fue pillada jugando al Candy Crush, el famoso juego de móvil, mientras sustituía a Jesús Posada. En aquel momento, quien estaba en la tribuna era Mariano Rajoy, que se encontraba en su turno de república al portavoz de la extinta CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.

Y hay más. El año pasado, las cámaras de La Sexta pillaron a la parlamentaria mirando en su tablet varias prendas de ropa, entre ellas, una chaqueta verde de mujer.