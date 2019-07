Celaá y Robles condenan el "acoso" a Cs pero eximen de responsabilidad a Marlaska

A preguntas de la prensa en Santander, donde ha inaugurado los cursos de inmersión en inglés de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Isabel Celaá ha considerado que el "acoso" a Cs en la marcha es "absolutamente rechazable" porque las calles son "para transitar en tolerancia y en libertad".

"Pero no conecto para nada las palabras del ministro Marlaska, que ha dado siempre muestras de expresarse en libertad y en defensa del colectivo LGTBI, y cuyas referencias en todo caso eran a políticas pero en absoluto para negar a nadie la entrada en una manifestación pública", ha añadido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones.

Por ello, ha manifestado que en el Gobierno "defendemos al ministro Marlaska en su libertad de expresión" al igual que consideran que "las manifestaciones que haya habido contra Ciudadanos son rechazables".

Misma postura de Robles

Margarita Robles tampoco ve aceptable el escrache a Cs en el Orgullo y dice que no estuvo provocado por las declaraciones de MarlaskaLa ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, no ve aceptable el escrache a Ciudadanos en la manifestación del Orgullo Gay de Madrid y ha recalcado que este episodio estuvo protagonizado por una "minoría" y está "al margen" de las declaraciones del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. "Marlaska ha vivido en carne propia la intolerancia, la falta de inclusión, lo tiene interiorizado y le preocupa que haya grupos políticos que defiendan la homofobia y otros pacten con ellos", ha insistido, y ha explicado que sus palabras no son "causa-efecto" de que una minoría acuda a la violencia. Así, ha criticado que Vox esté defendiendo en Andalucía postulados homófobos y contra la violencia de género y Ciudadanos pacte con ellos, "por acción o por omisión".

A su juicio, el Orgullo tiene que servir para reivindicar derechos y para recordar que hace años estas manifestaciones suponían la cárcel, pero en todo caso, Marlaska "no tiene culpa".