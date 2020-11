CEAR, la ONG próxima a IU, frena los ERE tras el escándalo del último fichaje.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha decidido frenar un ERE que según las estimaciones de los representantes de los trabajadores podía afectar a centenares de empleados. CEAR es una ONG con vocación política y social transversal, aunque a nivel político es conocida por su cercanía a Izquierda Unida. A lo largo de los últimos meses hubo malestar en la entidad por los rumores sobre el ERE mientras se cerraba el fichaje como tesorera de la exdiputada Virginia Díaz (IU), tal y como desveló Vozpópuli.

Después de la tormenta generada por el anuncio del despido masivo, los trabajadores se han organizado y han planteado celebrar una reunión para el pasado 12 de noviembre. Tras la información publicada en este diario y la protesta activa de los trabajadores, la dirección de CEAR ha decidido dar un paso atrás y frenar el plan de ERE.

Así lo explica un comunicado interno difundido en la plantilla: “Las/os trabajadores de CEAR hemos conocido la noticia de que hemos ganado el pulso al intento de ERE confirmándose en un comunicado por parte de la dirección de la entidad. Estamos convencidas de que esta decisión, tan sólo tres semanas después de que Estrella Galán nos comunicara el inminente ‘adelgazamiento de la plantilla’/ERE, es fruto de la movilización que hemos ido haciendo las trabajadoras/es”.

Marcha atrás de la dirección

CEAR es una entidad que trabaja para ayudar a las personas que piden asilo en España y acoger a los refugiados. Cuando la dirección anunció un posible despido masivo, achacó la culpa de la situación al ministro de Inclusión Social y Migración, José Luis Escrivá. Hace un año, la CEAR recibió 80 millones de euros del Estado en subvenciones, además de otros fondos recaudados de otras instituciones. Pero la dirección de la ONG apuntó que un cambio en el “manual” sobre el asilo obligaba a recortar.

Tras la información publicada por este medio, la CEAR difundió un comunicado (que este periódico no recibió directamente) en el que se intentaba negar la información. Más allá de que en dicho documento se confirmaba todo lo publicado, y no se desmentía el polémico fichaje de la política de IU (ni la importancia del papel del diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago), se afirmaba que este diario no se había puesto en contacto con los portavoces de la entidad, lo que no es cierto.

Los trabajadores que asisten a los refugiados esperan ahora respirar con más tranquilidad. Aunque quieren seguir presionando para evitar una precarización de su empleo y un empeoramiento del servicio: “El servicio que prestamos a las solicitantes ya tenía un déficit brutal de personal y siempre hemos estado hasta arriba de trabajo y el nuevo modelo de centros pretende recrudecer esta realidad. Hay que impulsar un plan de defensa serio de la acogida e inclusión de las solicitantes de asilo y migrantes y sus derechos”.

"Sobrecarga laboral" y "falta de personal"

El comunicado de los trabajadores señala, además, las políticas impulsadas por el Gobierno con respecto a los migrantes. “Sufrimos tener que ser los brazos ejecutores de desahucios por denegación de asilo que aumentan a ritmos vertiginosos, padecemos la sobrecarga laboral por la falta de personal impidiéndonos dar una atención de calidad a las personas y no tenemos acceso a PCR periódicas aun atendiendo a personas de riesgo”, reza el comunicado.

Los trabajadores de CEAR acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de seguir teniente abierto los CIE y la continuación de las devoluciones. Advierten, además, sobre el nuevo “modelo” de asistencia que quiere proponer el Gobierno, que en teoría plantea un incremento de las subvenciones para CEAR, pero que califican de “caballo de Troya contra los solicitantes de asilo”. “Por eso creemos que continuar la movilización sigue siendo imprescindible”, advirtiendo a la dirección de la ONG que recortar no puede formar parte de su plan de gestión en los próximos meses.