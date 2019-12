Un CDR ataca la sede de ERC y pinta "la autodeterminación es un derecho, no se negocia"

El CDR del distrito barcelonés de Les Corts ha vuelto a realizar una acción contra una de las sedes de ERC. En este caso ha pintado al la sede nacional del partido republicano catalán "La autodeterminación es un derecho, no se negocia" al lado de la sede nacional de ERC.

"No lo olvidéis cuando vayas a pactar con el enemigo", ha escrito dicho CDR en una publicación de Twitter recogida por Europa Press, junto con la frase que han pintado ante la sede, de color amarillo.

Hola @Esquerra_ERC!!Hem passat per la vostra seu i us hem deixat un missatge ben clar: 👉l’autodeterminació és un dret, NO es negocia!⚠️No ho oblideu quan aneu a pactar amb l’enemic...#republicacatalana#independència#cdrenxarxapic.twitter.com/Nhg5E5Vkhq