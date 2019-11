Los CDR ponen en su punto de mira a ERC por pedir una negociación al Estado

La petición de neogicación con el Estado solicitada por ERC le está pasando factura en el mundo independentista. Si primero fue Gabriel Rufián el que sufrió los abucheos de los CDR durante una de las manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona tras hacerse pública la sentencia del procés, este mismo martes por la noche un grupo de estos Comités de la Defensa de la República accedió a una de las sedes de la formación republicana catalana.

En concreto, un grupo de CDR entró en la sede de ERC ubicada en la calle Calàbria de Barcelona para solicitar que el partido no haga "ningún pacto con el Estado". Su principal reivindicación con esta acción es la de defender que la independencia no se negocia.

"Ni abstención ni negociación, amnistía y autodeterminación. La independencia sólo será posible desde la movilización y la voluntad popular. El estado español nunca negociará el derecho de autodeterminación. Basta de mentir", aseguró el CDR de Les Corts en Twitter.

Los manifestantes se han sentado en el suelo de la sede, han llevado un pancarta donde ponía: 'Ni investidura, ni negociación. Amnistía y autodeterminación', y se han tapado las caras con carteles donde se podía leer 'Basta de colaboracionismo' y 'ERC Botiflers y traidores'.

Los independentistas radicales estuvieron tan sólo "unos minutos" en la sede del partido, según indicó ERC a Europa Press.

En un mensaje publicado este miércoles, el grupo de CDR ha indicado que "tras la protesta pacífica en la sede de ERC, dos mossos de paisano nos siguieron e identificaron a una compañera". "¿No os gusta escuchar lo que pide el pueblo? ¡Vergüenza!", añadieron en el mensaje contra ERC.

Ahir, després de la protesta pacífica a la seu d’@Esquerra_ERC, dos @mossos de paisà ens van seguir i van identificar una companya. Per cert, exapoderada d’@Esquerra_ERC! No us agrada escoltar el que us demana el poble?? Vergonya!#RevoltaPopular#CDRenxarxahttps://t.co/M0lYtpcOfJ