"¿Cataluña suma? Las concesiones del PP al nacionalismo han contribuido al descontrol"

Los alrededores del Parlamento catalán, en el parque de la Ciudadela de Barcelona, están impolutos. Es jueves, no queda eco de los incidentes entre separatistas radicales y agentes del orden con los que, como cada año, finalizaron los 'fastos' de la Diada. Toda huella de la batalla campal ha sido borrada. "No hay que bajar la guardia", advierte Lorena Roldán. El nuevo rostro de Ciudadanos en Cataluña, y portavoz nacional, recibe a Vozpópuli para hablar de política. No tiene fácil hacer olvidar a Inés Arrimadas, pero es consciente del trabajo que le queda por delante. Hablamos del desafío catalán, la investidura de Pedro Sánchez, el 155 que exige ahora mismo su partido...

¿Ciudadanos ya está en campaña electoral?

Estamos a la espera de si el señor Sánchez va a seguir con este culebrón de verano. Me parece bastante extraña su actitud, porque quiere ser presidente del Gobierno pero no quiere que lo hagan presidente. Ahora parece que tampoco se quiere reunir con sus socios. Este es el extraño caso del sanchismo pero más allá de la anécdota creo que es una irresponsabilidad muy grande, es vergonzoso. Todos los españoles hemos visto en la sesión de investidura cómo la discusión con Iglesias no viene por las medidas de programa, no viene por ponerse de acuerdo en lo que van a hacer si gobiernan juntos, sino únicamente por el reparto de las sillas y los ministerios. Es lamentable esta batalla de egos que tiene el Congreso paralizado y con todos los españoles esperando a que se pongan de acuerdo de una vez por todas.

Otros ya lo han hecho: ¿Ciudadanos ha encargado ya la cartelería electoral?

No, no la hemos pedido. Estamos esperando. Hay tiempo. Es cierto que si Sánchez insiste en su irresponsabilidad, estamos preparados para volver a las urnas y echarle de la Moncloa con los votos, como hacemos siempre los demócratas. Tenemos un proyecto alternativo al sanchismo, pensando en los españoles, limpio, de centro, renovador, moderado... y que no se confíe que salimos a ganar.

Si Cs no logra el sorpasso al PP en noviembre, ¿en qué lugar quedará Rivera?

Las encuestas previas al 28 de abril no auguraban los resultados tan buenos que finalmente acabamos obteniendo. En Ciudadanos hemos pasado de 32 diputados a 57, y estamos prácticamente en situación de empate técnico con la segunda fuerza. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y nos tenemos que centrar en eso más que mirar tanto a los adversarios. Hay proyectos encima de la mesa, como España Suma, que la verdad es una idea que no tenemos muy clara, porque cada día sale un líder del Partido Popular y la explica de una manera, creo que entre ellos mismo no se han puesto muy de acuerdo. Pero si hablamos de sumar creo que a nadie se le escapa que Ciudadanos es el partido de la suma, somos capaces de sumar a izquierda y derecha, y de sumar con inteligencia. Y así estamos gobernando en Andalucía, Madrid, Murcia…

¿Qué encuestas maneja Ciudadanos ahora mismo?

Las que maneja todo el mundo. Son encuestas y por tanto las tomamos con respeto y con cautela. Al final, las mejores encuestas son las urnas y el último ciclo electoral ha demostrado que a Ciudadanos las urnas les van muy bien, que crecemos en votos.

Bueno, el CIS de Tezanos no les ha dejado en una buena posición, precisamente.

Respecto eso, permítame que lo ponga en cuarentena. Ya nos hemos quejado del uso partidista de las instituciones por parte del partido socialista y el CIS de Tezanos es una de ellas. De hecho hemos pedido su comparecencia para que venga a explicar por qué hace ese tipo de preguntas tendenciosas y por qué utiliza un criterio distinto en función de lo que a Sánchez le interese. Y yo quiero recordar que todo esto se hace con el dinero de todos los españoles. No es nada ético.

Si hay cita electoral, ¿se repetirán las listas en Cs? ¿Piensan reeditar fichajes mediáticos como el de Marcos de Quinto?

La verdad es que no lo hemos hablado. Vamos a ser prudentes. Las listas son una decisión que compete a los órganos de decisión del partido y se seguirá lo que marcan los estatutos. Todavía no hemos puesto en marcha la maquinaria electoral y esos son flecos que habrá que rematar.

¿Rivera ha explicado bien su posición política de no querer entenderse con Sánchez como piden los 'lobbies' económicos?

Es que a nosotros no nos eligen los lobbies económicos, quien nos vota son los españoles. Y creo que no hubo ningún partido que fuera tan claro como fuimos nosotros durante la campaña del 28-A explicando para qué iban a servir nuestros votos. Nosotros queríamos explicar a los españoles que nuestra papeleta no iba a servir para apoyar a Sánchez sobre todo después de ver cómo cedía con el separatismo. El presidente en funciones no tiene otro proyecto más allá que aliarse con aquellos que pretenden liquidar nuestro país tal y como lo conocemos. Lo hemos visto en Navarra, en Baleares, Valencia... Aquí en Cataluña, el PSC está gobernando en la Diputación de Barcelona con el PDCat, con esos que dicen que los catalanes constitucionalistas somos bestias taradas.

El separatismo se está preparando para volver a dar el golpe

¿Pero por qué se descartó un entendimiento para 'controlar' a Sánchez desde dentro y dar estabilidad?

Porque ahora mismo el proyecto de Sánchez y el de Ciudadanos están muy alejados. Nosotros tenemos un compromiso con los 4,2 millones de votantes que confiaron en nosotros y les vamos a ser leales. Escucho a Sánchez incluso hablar de dar indultos, después de las imágenes que vimos en la Diada, nosotros queremos aplicar la Constitución. Él habla de nación de naciones, nosotros queremos una nación de libres e iguales. También vemos los sablazos que el PSOE quiere aplicar a los españoles, cuando nosotros en todos nuestros acuerdos de gobierno llevamos bajadas de impuestos. Lo que tiene que hacer Sánchez es entenderse con sus socios. Sabe que para vender España a trozos, no puede contar con nosotros.

¿No cree que el ADN del votante de ciudadanos prefiere el pacto al choque?

Me fío también de las urnas. Y nosotros explicamos, insisto, que nuestra papeleta decía no a Sánchez y sí a España. Pretendemos hacer una oposición firme, leal y con sentido de estado.

Es inamovible su posición...

Si. Pero es que no es algo que se nos haya ocurrido de repente. Nosotros tomamos las decisiones de manera democrática por los órganos de decisión del partido, en la ejecutiva. Fue así. Hicimos una primera votación después de la convocatoria de elecciones con unanimidad a ese no a Sánchez. Como saben, con el transcurso de los meses hubo alguna voz discordante, se repitió esa votación y hubo una mayoría abrumadora. No podemos blanquear ahora la actitud de Sánchez. No he visto al señor Sánchez que haya dicho absolutamente nada tras las últimas imágenes que vimos en la Diada, ni que haya tomado cartas en el asunto. Parece que lo de Cataluña no va con él. Y no se puede consentir que un presidente de la Generalitat amenace día sí y día también con atacar al estado. Y lo que está haciendo el presidente es desamparar a muchísimos catalanes.

Uno de cada cinco votantes ha dejado de confiar en su partido. ¿Algo de qué arrepentirse?

No para nada. Vuelvo a que pocas encuestas antes de abril nos daban el gran resultado que luego alcanzamos. Respeto a las encuestas y prudencia.

¿Los pactos de Cs con PP y Vox en otras comunidades pueden pasar factura en Cataluña?

Que yo sepa, no estamos gobernando en ningún sitio con Vox.

Usted me entiende perfectamente. Digamos que ustedes y Vox hacen la vista gorda.

No estoy de acuerdo. Nosotros hemos llegado a acuerdos con nuestro socio preferente, el PP. Le tendimos la mano a Casado en la campaña y hemos cumplido. Hemos presentado esos acuerdos de gobierno con medidas que nos parece que son muy buenas para los ciudadanos. Esos acuerdos se han expuesto al resto de formaciones políticas y luego cada uno, en conciencia y responsabilidad, ha hecho lo que ha querido.

Sí, pero no son pocos quienes compran el argumento de que Ciudadanos ha pactado con Vox…

Fíjese. Dijimos que no íbamos a pactar con Vox y no pactamos con Vox. Dijimos que íbamos a pactar con el PP y pactamos con el PP, son todos gobiernos a dos. No hay tripartitos extraños. A nosotros se nos llama la "veleta naranja". Y cuando cumplimos los pactos, se nos echa en cara cumplir las promesas. Eso es contradictorio.

¿Le ha llamado Manuel Valls, que parece que anda tanteando a gente para formar un partido?

No. No me ha llamado el señor Valls.

¿Cómo ve ese pulular político de Valls por la política después de su desencuentro con Rivera? ¿Qué futuro se auguran?

Me va a permitir que no entre en valoraciones de una persona que ya no forma parte del proyecto de Cs. Me parece respetable que tenga sus propios proyectos políticos y la verdad es que con Valls llegamos a un punto en el que no podíamos estar de acuerdo: el apoyo a la señora Colau a la alcaldía de Barcelona. Y menos después de los cuatro años que hemos vivido en Barcelona con ella, en lo que se ha comportado como la muleta del separatismo. Nosotros se lo advertimos y no nos quiso hacer caso. Colau en vez de ponerse manos a la obra y atajar el problema de la seguridad, se dedica a hablar sobre los postulados separatistas.

¿Camina usted segura por las calles de Barcelona?

Pues depende. El problema no es si yo camino segura o no. El problema son los vecinos de determinados barrios con los que estuvimos hace pocos días en la Verneda, en el Raval y en Nou Barris. Lo están pasando muy mal y sienten miedo en su propio barrio. A partir de determinadas horas, no pueden salir a la calle porque se encuentran con esta situación, incluso con la presencia de mafias organizadas.

¿Cómo explica que se haya llegado a esta situación?

Aquí durante mucho tiempo ha habido pasividad ante quienes cometían actos ilegales y violentos, y eso ha creado un efecto llamada que hace que el problema esté descontrolado. Hemos hablado con sindicatos policiales y nos transmitían la frustración que supone hacer su trabajo y poner su vida incluso en peligro para hacer determinadas detenciones y ver como a los dos días ese mismo delincuente esta otra vez en la calle y delinquiendo otra vez. Nosotros hemos presentado un plan de choque para atajar esta violencia y hemos presentado la reforma del código penal para combatir la reincidencia.

Ley que se aplica en muchas otras zonas del territorio español…

Por eso no hay excusa para Colau. Es cierto que hay que reformar ciertas leyes de ámbito nacional, pero también debe haber un cambio de actitud y de política en el gobierno municipal. Nuestro plan reclama más presencia policial en la calle, que disuade a los criminales, mano firme con la ocupación ilegal de viviendas y sobre todo que no haya pasividad con fenómenos como el top manta. En Barcelona hemos tenido que lamentar 13 homicidios en lo que va de año. Nos preocupa mucho.

Para Colau, todo esto es básicamente una campaña política de descrédito.

Colau puede decir lo que quiera. Y puede mirar hacia otro lado. Pero es que los datos están ahí. Lo que tiene que hacer es autocrítica y ponerse a trabajar. Esto es, asumir su función como alcaldesa, que no es otra cosa que proteger a los barceloneses.

¿Considera real la desmovilización del independentismo tras la Diada más floja de los últimos años?

La gente es consciente de que el proyecto del separatismo ha tocado fondo. Los propios líderes separatistas lo reconocen. Pero el hecho de que la manifestación de la Diada no fuera todo lo multitudinaria que se podría esperar no nos debe hacer bajar la guardia. Que son minoría, nosotros ya lo sabíamos, porque Cs ganó las elecciones de 21 de diciembre. Pero el hecho de ser minoría nunca les ha impedido llevar sus planes a cabo. Lo vimos en 2017. No tenían la mayoría social, y sin embargo esa minoría pasó por encima del Estatuto y de la Constitución, vulneró los derechos de los diputados de la oposición y acabó dando un golpe de estado. El hecho de ser más o menos no les afecta en sus planes. El señor Torra nos lo ha dejado muy claro: ha dicho que la única vía posible es la de la confrontación con el estado. Y lleva meses insistiendo. Quiero hacer hincapié en una cosa: puede que sean menos, pero puede que estén más radicalizados. El miércoles vimos esos ataques y el intento de asalto al Parlament. Me preocupa esa radicalización.

La 'batasunización'...

Torra llama a calentar las calles y lo dice con todas las letras. Y dice que si la sentencia del procés no le gusta, habrá que salir a la calle. Es muy irresponsable tener un presidente de la Generalitat que se dedica a lanzar este tipo de amenazas. Y lo que vimos en la Diada es responsabilidad política plena del señor torra.

En el Parlament, ahora el independentismo tiene una mayoría holgada en escaños.

Pero no en votos. Y eso es porque tenemos una ley electoral injusta que hace que lo que los ciudadanos eligen en las urnas luego no se parece a lo que hay en el Parlamento. Nosotros ya hemos propuesto ese cambio en la ley electoral para que la composición del Parlamento se parezca más a aquello que los ciudadanos han expresado en las urnas.

¿Cómo piensa frenar ciudadanos ese ‘tornarem’ del que habla Torra?

Pues denunciando en primer lugar los abusos que está cometiendo el separatismo. Albert Rivera le ha enviado una carta a Pedro Sánchez para hablar del 155…

¿Existen motivos para la aplicación inmediata del 155?

Los catalanes tenemos una sensación de desamparo absoluto por parte del Gobierno de España. No son solo amenazas lo que el señor Torra está haciendo. No sólo los lemas... Todo eso ya está teniendo una concreción en hechos. En el último pleno del Parlament ya se aprobaron resoluciones por parte de los partidos separatistas que van en contra el Tribunal Constitucional. El separatismo se está preparando para volver a dar el golpe. Tenemos además el despilfarro de dinero de todos los catalanes en chiringuitos en los que se coloca a todos los fugados de la justicia en los que se hace propaganda del procés y en los que se habla mal de España. Y cuando uno pone en peligro la Constitución, lo que hay que hacer es aplicar más Constitución. Tenemos un artículo que es el 155 que prevé la protección a los ciudadanos en caso de que ocurra algo así y qué mínimo que reunirnos para hablar de este tema.

¿En los mismos términos en lo que ya se aplicó o con mayor dureza?

Nos hemos abierto a hablar con Sánchez, a hacer esta primera reunión y a negociar con el PSOE para negociar en qué materias y en que competencias se tiene que aplicar el 155.

¿Cuál es su propuesta?

Controlar aquellas partes donde estamos viendo que el separatismo está actuando en contra de los intereses…

Cataluña Suma está totalmente descartado. Quizás el PP viendo sus últimos malos resultados aquí en Cataluña intente ese tipo de fórmulas, pero nosotros no estamos pensando en esto

¿Pedirá la intervención de TV3?

Nosotros estamos abiertos a negociar. Es un tema en el que debe haber consenso. Y habrá que estudiar aquellas áreas que el separatismo está utilizando de manera partidista y de manera abusiva. Nosotros hemos sido muy críticos con la utilización que se está dando a TV3. A nadie se le escapa la línea editorial de TV3. Vemos cómo se dan las noticias con un determinado sesgo y no pasa nada, y además con el dinero de los catalanes. Ése sería un área. Otra área: educación. Estamos viendo cómo se adoctrina y se espía a los niños para ver en qué idioma hablan. Es que se hace con subvenciones de la Generalitat.

Insistimos: si se sientan a hablar con Sánchez, ¿propondrán la intervención de TV3 o de la educación en aplicación del 155?

Vamos a ver primero si se sienta Sánchez. Porque ni está ni se le espera. No ha dado ninguna muestra de estar preocupado por lo que está pasando en Cataluña. Todo lo contrario: intenta disimular. Mira hacia otro lado. Dice que hay normalidad mientras el señor Torra le amenaza día sí y día no. Nosotros vamos a ser responsables y buscaremos consenso con el resto de fuerzas constitucionalistas.

¿Descarta completamente un Cataluña Suma?

Cataluña Suma está totalmente descartado. Quizás el PP viendo sus últimos malos resultados aquí en Cataluña intente ese tipo de fórmulas, pero nosotros no estamos pensando en esto. Tenemos un proyecto muy diferenciado, ni tenemos mochilas de corrupción. Nuestro proyecto ha denunciado los abusos del nacionalismo y ha defendido a los catalanes que nos sentimos catalanes, españoles y europeos y el PP no puede decir lo mismo, porque hemos visto muchos años de concesiones al nacionalismo y quizás eso ha contribuido a que el tema esté mucho más descontrolado. Pero nosotros hemos demostrado que somos capaces de sumar con inteligencia y si hubiera convocatoria de elecciones en Cataluña, nosotros saldríamos a ganar como ya hicimos el 21 de diciembre.

Está el constitucionalismo también dividido: SCC, PSC, Valls, Lliga…

Yo al PSC de Iceta a lo mejor no lo consideraba ni constitucionalista. Los socialistas se han borrado cuando prefieren gobernar con aquellos que llaman "bestias taradas" a los catalanes que no comulgan con el separatismo. Pero en el constitucionalismo defendemos unos valores que son comunes y nosotros estamos abiertos a sumar con entidades, como SCC, en las que siempre hemos colaborado y estado presentes.

Ha habido diferencias con SCC en los últimos tiempos…

Sí ha habido algunas declaraciones, pero se trata de algo puntual. Yo he hablado con SCC y lo que tienen que hacer es dejar un poco aparte el tema político y centrarse en aquello para lo que nacieron.