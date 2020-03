Torra y Urkullu presionan para evitar el estado de alarma: "Sería un 155"

El lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, instan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que las medidas que adopte el Consejo de Ministros este sábado tengan en consideración "el modelo territorial del Estado, la configuración en base al ordenamiento jurídico y el autogobierno".

Según ha confirmado Urkullu en una rueda de prensa, este pasado viernes mantuvo una conversación con el líder del Ejecutivo en la que le trasladó esta petición ante la posibilidad de que el Gobierno central asumiera un "mando único" y se tomaran decisiones que afectaran al País Vasco.

En este mismo sentido, Quim Torra ha afirmado que ha hablado con el presidente vasco y ambos rechazan que "el Gobierno español" confisque las competencias en salud, seguridad y transporte. "Necesitamos apoyo, no recentralización", ha escrito en un mensaje en Twitter.

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.