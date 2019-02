Villarejo señala a Pizarro como el banquero que financió una urbanización de su socio narco

El comisario jubilado José Manuel Villarejo aseguró a su compañero Enrique García Castaño, alias El Gordo, que el empresario José María Clemente Marcet, condenado por blanquear dinero del narcotráfico colombiano, conocía al expresidente de Endesa Manuel Pizarro, con quien supuestamente habría entablado una amistad en los años 90, cuando el también exdiputado del PP era el presidente de Ibercaja, según consta en una grabación de Villarejo de 15 de mayo de 2005.

En el audio, que fue requisado por la Policía a los integrantes del denominado por el ministerio público "consorcio criminal", Villarejo dice a García Castaño que El Bambi, uno de los apodos con los que se refería a Clemente Marcet, había construido en Barcelona "a principios de los 90, un proyecto" en el que habría coincidido con Pizarro "siendo presidente de Ibercaja".

Villarejo consideraba que al narcotraficante y a Pizarro les unía el hecho de ser católicos practicantes: "Como eran los dos muy religiosos, le hizo dos o tres proyectos, lo he visto yo [...] en sociedades, y he visto que me sale el Bambi en dos o tres urbanizaciones que hizo por la zona de Sarriá, y hay un proyecto, macho, que me parece que son 5.000 kilos, para hacer una urbanización".

No le conoce

Por el contrario, el expresidente de Endesa e Ibercaja, Manuel Pizarro, asegura no conocer a Clemente Marcet, socio de Villarejo que fue condenado en Francia por blanqueo de capitales de la droga, según ha asegurado el propio exdiputado del PP a Vozpópuli.

Preguntado el expresidente de Endesa por este diario sobre si Clemente Marcet había sido financiado por Ibercaja cuando dirigía la eléctrica, Pizarro abre la puerta a que la oficina de Barcelona de esta entidad financiera pudiera haber sufragado la operación: "No le conozco, pero podría ser uno de los miles de clientes que teníamos", ha asegurado.

"Muy cura, muy cura"

En la conversación grabada, Villarejo alude en concreto al entonces presidente de Endesa, a quién califica de "muy cura, muy cura", al igual que El Bambi. Por su parte, el también comisario jubilado García Castaño, alias El Gordo, se muestra seguro de que Pizarro solo iba a durar "cuatro días" al frente de la compañía.

"A mí el Pizarro este me parece un tío muy inteligente, muy cura, muy cura, muy religioso", responde entonces Villarejo, que da más detalles a El Gordo sobre los supuestos vínculos entre el presidente de Endesa y Clemente Marcet: "¿Sabes con quién en la época fue muy amigo, aunque el hijoputa no me dice nada? Con el Bambi".

Tanto Villarejo como García Castaño buscaban, según consta en las grabaciones de 2005, que el entonces presidente de Endesa les contratara para realizar trabajos para la compañía. Y tanteaban ese negocio pese a que ambos eran entonces funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y no habían solicitado la compatibilidad con la empresa privada "Respecto al tema del Pizarrito, pues vamos a seguir en la misma línea: siguen sin jefe de seguridad y el tío está preocupado", espeta en este sentido Villarejo en otra grabación a García Castaño.

La DEA de Estados Unidos

Precisamente en 2005, la DEA norteamericana acusó a Clemente Marcet de haber participado en la organización del transporte de droga de un príncipe saudí en una reunión celebrada en la isla antillana de Aruba en febrero de 1999.

Clemente Marcet, condenado en Francia por blanqueo de dinero, invirtió fuertes sumas de dinero en varias empresas suizas, entre ellas una boutique de lujo y un restaurante, al mismo tiempo que transfirió importantes cantidades de dinero por varios bancos privados de Ginebra.

Según adelantó Vozpópuli, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón informó en febrero de 2005 al clan policial de que iba a adoptar una decisión favorable a Clemente Marcet por el que los colaboradores de Villarejo estaban muy interesados. Ese interés se debía a que empresario hacía negocios con la trama.