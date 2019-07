Casado ataja los rebrotes de sorayismo en País Vasco y Canarias

Casado ya ha tomado medidas para atajar los episodios de indisciplina que se han registrado en algunas de sus organizaciones regionales. En el País vasco se le ha abierto expediente informativo a Juan Carlos Cano, su portavoz y único juntero en el parlamento de Guipúzcoa. Cano fue el que votó por error en favor de que Bildu presida la comisión de derechos humanos. También en Canarias se ha abierto un expediente de expulsión contra dos consejeros del Cabildo de La Palma que actuaron en pro del PSOE, sin atender las disposiciones sobre los pactos emanadas de Madrid.

Son los primeros pasos, el anuncio de lo que ocurrirá en los próximos meses. Un año después de su advenimiento a la presidencia del PP, Pablo Casado tiene ultimados sus planes para llevar a cabo una serie de cambios internos para evitar episodios como los mencionados. Habrá relevos en la cúspide en algunas organizaciones regionales donde todavía imperan elementos refractarios a la actual dirección. Movimiento de piezas para redondear el formato del 'nuevo PP'.

Un caso paradigmático

Canarias y País Vasco son la avanzadilla. Se trata de zonas bajo el imperio de barones que en su día apostaron abiertamente por Soraya Sáenz de Santamaría y que apenas han mostrado sintonía alguna con el nuevo equipo directivo. El País Vasco es paradigmático de esta situación. Alfonso Alonso no dudó en mostrar su desacuerdo con la medida disciplinaria adoptada por Génova contra Cano, un veterano del partido que incurrió en un 'error'.

Alonso es posiblemente el dirigente regional más 'sorayista' de cuantos aún siguen con mando en plaza. Sólo le supera Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que evita cualquier tipo de roce con Madrid. Y viceversa. En Génova están fatigados por la actitud de Alonso, en general, muy hostil con la nueva etapa. Días atrás, Alonso anunció la celebración de un congreso regional para dotar de mayor perfil propio a su organización. Esto es, para distanciarse de los dictados de Madrid. El equipo de Casado se enteró de esta iniciativa por los periódicos.

Congresos o gestoras

Asier Antona en Canarias, otro sorayista, también ha dado muestras de no controlar su organización y de no estar demasiado en sintonía con el sentir de Génova. Antona ha sido incapaz de evitar situaciones rechazables como lo ocurrido en La Palma o en otras zonas de las islas. "Es un disparate, no sabe ni lo que tiene entre manos, ha actuado en contra de Coalición Canaria, con los que íbamos a gobernar", señalan en la dirección nacional.

No permanecerá mucho tiempo Antona en el cargo, según las fuentes consultadas. Casado llevará a cabo los cambios requeridos, en esta autonomía y posiblemente en otras, bien mediante la celebración de congresos regionales extraordinarios o con la implantación de gestoras, al estilo de lo ocurrido en la Comunidad valenciana y en la propia Valencia capital. Todo está ya diseñado, todo está previsto. Tan sólo hay que esperar a que se soluciones los pactos que aún quedan pendientes. Murcia y Madrid señalan los tiempos. Y Aragón, donde pueden ocurrir aún algunas sorpresas.