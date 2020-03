Casado garantiza su apoyo a Sánchez si rompe con Iglesias y carga contra Torra y Urkullu

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, garantizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los votos de su formación en la aprobación del decreto del estado de alarma si tiene problemas con sus “socios de investidura” y, llegado el caso, con su “socio de gobierno”, Podemos.

En una declaración institucional desde la sede nacional de la calle Génova, Casado criticó la “gran deslealtad” del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, y del presidente de Cataluña, Quim Torra, por sus advertencias de invasión de competencias y en el caso del segundo, por pretender “cerrar Cataluña del resto de la nación española”.

“El Gobierno ha contado con la mano tendida del PP en el caso de que tuviera que adoptar alguna decisión sin los votos de sus socios de investidura e, incluso, de su socio de gobierno (Podemos). En una crisis sanitaria de esta envergadura no podemos estar a albur de los retrasos que imponen los socios de Podemos o los socios independentistas del Gobierno. Nos jugamos demasiado y por eso el PP va a estar a la altura de los acontecimientos”, afirmó con rotundidad.

A Urkullu y Torra les advirtió que el coronavirus “no entiende de competencias” y que los catalanes y vascos no están pendientes ahora “de soflamas nacionalistas”, sino que piden transparencia en las cifras de afectados y contagiados. Además, consideró que el confinamiento de poblaciones como hizo la Generalitat en la localidad de Igualada “no tienen ningún marco competencial a nivel autonómico.

Venceremos y lo superaremos, pero esta crisis nacional no será un mal sueño fugaz. A la emergencia sanitaria le sucederá una crisis económica cuyo impacto y duración aún desconocemos"

El jefe de la oposición lamentó, un día más, la “negligencia dolosa” de las manifestaciones del 8-M pero añadió que no es el momento de dirimir responsabilidades políticas. “Atravesamos una situación crítica y se precisa un mando único. La oposición está actuando con responsabilidad y sentido de Estado a diferencia de lo que hicieron con nosotros cuando estábamos en el Gobierno”, recordó.

Casado pidió a Sánchez que comparezca cuanto para explicar las medidas del estado de alarma pues la expansión de la pandemia “podría costar miles de vidas”. Por ello, tuvo un mensaje a los ciudadanos: “Hacemos frente a un enemigo invisible que debe combatirse desde el confinamiento personal. Imprescindible que nadie se desvíe de las instrucciones”.

“Las próximas semanas nos pondrán a prueba. Una de las pruebas más exigentes como Nación. Venceremos y lo superaremos, pero esta crisis nacional no será un mal sueño fugaz. A la emergencia sanitaria le sucederá una crisis económica cuyo impacto y duración aún desconocemos”, hizo hincapié.

"Una demora de 36 horas"

Casado se quejó que el Ejecutivo no haya respondido a sus 10 medidas económicas que propuso hace unos días y que aún no se haya aprobado ninguna medida de apoyo a las empresas y autónomas, una decisión que se conocerá el martes, según explicó Sánchez previamente.

Ya en el turno de preguntas, el líder del PP reconoció que las medidas del estado de alarma son “las necesarias” ya que son las que pedían su formación, aunque nunca pensó “que se iban a diferir 36 horas” ya que la entrada en vigor será el próximo lunes a las 08:00 horas. “Hemos perdido demasiado tiempo por titubeos e imprecisiones de las autoridades del Estado”, se quejó.

También subrayó que el retraso de las medidas “ha podido costar muy caro” y hará que este fin de semana, por ejemplo, se viva el pico de personas contagiadas “en las movilizaciones masivas que la UE pedía no convocar y que el Gobierno alentó”, refiriéndose a las del 8-M.

Asimismo, alertó del hecho de que en unos días es posible que haya personas que no tengan dinero para hacer la compra. “Habrá personas de la hostelería que, sin tener trabajo, no van a tener ahorros como para poder afrontar una situación devastadora. Se tiene que garantizar la liquidez. Los 400 millones de fondo de garantías contrasta mucho con los miles de millones que los gobiernos europeos y EEUU han puesto sobre la mesa. Hacen falta unas medidas decididas para que el drama sanitario no se convierta también en una crisis social”, reclamó.

Sobre las elecciones autonómicas del 5-M en el País Vasco y Galicia, Casado señaló que el aplazamiento de las mismas es “imprescindible” e hizo hincapié en que sería una “anomalía” celebrar unas elecciones sin campaña electoral previa.

Críticas a Iglesias

Respecto a que Pablo Iglesias se haya saltado la cuarentena por el virus para estar en el Consejo de Ministros, el líder del PP subrayó que los políticos tienen que dar ejemplo. “Las personas a las que las autoridades sanitarias les han impuesto cuarentena deben de cumplirlas”, le dijo al secretario general de Podemos.

Y tras saberse que José María Aznar y su familia se fueron el pasado miércoles a Marbella ante las primeras informaciones sobre el virus, Casado precisó que los mensajes para restringir al máximo la movilidad de las personas empezaron hace 48 horas.

Por último, preguntado si deberían aprobarse sanciones económicas a los que no cumplan con el confinamiento, Casado lamentó en especial que se dé “un margen de demora” a las prohibiciones de salir de casa. “Si se decreta un estado de alarma o un cierre de movilidad hacia otras zonas, se tiene que hacer de inmediato porque se puede alentar a que haya movilidad de la gente. Apelo a la responsabilidad, no se han dado 15 días de vacaciones sino de confinamiento para no poner en riesgo la salud de los demás”, concluyó.