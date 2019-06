Casado insta a Sánchez a reabrir la vía para ser investido sin independentistas

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, dijo este viernes al jefe del Ejecutivo en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, que todavía “está a tiempo de no vender Navarra” a EH Bildu y reabrir la vía para ser investido sin la necesidad de tener que apoyarse en el independentismo y el nacionalismo.

Desde Pamplona, donde se reunió con el presidente de UPN, Javier Esparza, exhibió su tristeza por lo ocurrido el miércoles en el Parlamento de Navarra, donde Geroa Bai consiguió la Presidencia de la Mesa con los votos del PSN, y EH Bildu entró en este órgano a pesar de que no lo votaron directamente los socialistas.

Casado recordó que el propio Sánchez dijo en su última rueda de prensa en La Moncloa que “nunca” iba a pactar con EH Bildu y sentenció que España “no merece un Gobierno que mienta”. “Claramente se llegó a un acuerdo entre el PSN y EH Bildu para la Mesa del Parlamento que puede tener su segundo capítulo”, consideró el presidente de los populares.

No obstante, dijo que “estamos a tiempo de evitarlo” a la hora de conformar el Gobierno foral. “Sánchez no puede comprar un Gobierno autonómico vendiendo Navarra. Sería inmoral hacerlo con aquellos que no han condenado la violencia etarra y ni siquiera han ayudado a esclarecer los crímenes impunes”, advirtió.

Denunció también la “cierta equidistancia falsa” entre otros partidos y EH Bildu: “A nosotros no nos gusta Podemos, pero más allá de las discrepancias económicas, la posición sobre Venezuela, que pidan la República y la nación catalana no han sido herederos de organizaciones criminales”, recalcó.

Prosiguió diciendo que a “algunos puede que no les guste Vox, pero en Vox está José Antonio Ortega Lara, no 'Josu Ternera'”. “No nos gusta EH Bildu porque pensamos que no es un partido homologable para que partidos de ámbito nacional que tienen que defender la Constitución y el Estado de Derecho tengan que pactar con ellos, sobre todo cuando tienen otras alternativas”, reseñó.

Investidura complicada

Insistió en que “no se puede pedir la abstención a Navarra Suma cuando al mismo tiempo se está pactando la Mesa del Parlamento de Navarra con EH Bildu”, como tampoco se puede pretender que un partido constitucionalista se abstenga para facilitar la gobernabilidad de España cuando el PSOE “está pactando con independentistas en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana”.

Pidió a Sánchez “seriedad” y que diga claramente si su objetivo es revalidar los acuerdos que tuvo en la moción de censura para llegar al poder. En todo caso, abundó en que “aún está a tiempo de evitarlo” y así se ha tratado en la reunión de esta mañana con Esparza y en conversaciones con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo partido también forma parte de esta coalición.

“Aquí tiene un partido foral, constitucionalista y que defiende el progreso en Navarra y la unidad nacional para llegar a un acuerdo de investidura en Navarra, como se hizo en Pamplona”, señaló Casado, para quien esto sería la condición previa también para abrir la vía a Sánchez de llegar al Gobierno nacional sin tener que apoyarse en independentistas y nacionalistas.

Recordó que Sánchez tiene varias opciones para lograr revalidar el mandato y alertó de pactar con Podemos y los independentistas, la “que parece que ha elegido”, podría ser “letal” para los intereses de España. Eso se podría evitar, se reafirmó, si hay un acuerdo con Navarra Suma para el Gobierno foral que se tradujera también en la abstención de los dos diputados de UPN en la investidura nacional.

La última opción, admitió Casado, pasaría por que se abstuviera otra formación constitucionalista. “Aquí Cs tendrá que explicar sus razones; yo ya he explicado las mías: no podemos apoyar a un presidente que está llegando a acuerdos en comunidades con partidos independentistas o nacionalistas”, remachó.