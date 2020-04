El PP se planta ante la “devastación económica” y exige cambios en los últimos decretos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, subrayó hoy que su formación no apoyará los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno salvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los modifique tras hablar con ellos. El líder de los populares desveló en una entrevista en Tele5 que Sánchez no le ha llamado en los últimos 10 días en medio de las “circunstancias terribles” que está viviendo España con casi 10.000 personas que han muerto “solas” por culpa del coronavirus.

“Hemos intentado desde el principio hacer una oposición responsable, con sentido de Estado, pero no está habiendo una interlocución con la oposición, ni con los agentes sociales ni con las CCAA”, se lamentó Casado, quien apuntó que esta “arrogancia” viene acompañada de “incompetencia en la gestión de la gestión y de las mentiras que vamos conociendo”, dando como resultado un "cóctel explosivo”.

En todo caso, pidió al Gobierno que sea eficaz en dos terrenos. Primero, con la protección del personal sanitario pues España es el país con más sanitarios contagiados del mundo cuando Sanidad tiene la responsabilidad es del mando único, gracias a que sus competencias se centralizaron hace 20 días.

En segundo lugar, Casado habló de extender los test de detección de forma masiva pues sólo así se podrá “aliviar el cierre económico” en el que ha entrado el país. “No podemos hacer más. Llevamos 20 días votándole (a Sánchez). He votado a favor de decretos que no conocíamos ni su contenido. Hemos votado un estado de alarma que está claramente superado, que no prevé la limitación de circulación de personas”, advirtió.

En este sentido, el líder del PP constató que España se encuentra “en un estado de excepción de facto” por estas limitaciones a la ciudadanía y por otros tres factores. “El Congreso y el Senado están cerrados. Los medios de comunicación no pueden preguntar y la oposición, además de apoyar al Gobierno, tampoco podemos decirle lo que puede mejorar”.

"Un sesgo muy preocupante de Podemos"

Casado hizo hincapié en que el problema en estos momentos es que hay “un lío de decretos” después de tres Consejos de Ministros en una semana, en los que el Ejecutivo ha ido “rectificándose a sí mismo”, en medio de discusiones entre los ministros socialistas y morados y con una espera de 10 horas para ver en el BOE en qué consistía el parón de los trabajos no esenciales.

“Piden unidad a la oposición y, sin embargo, no están unidos entre ellos. Piden responsabilidad y lealtad a las CCAA y no la tienen con ellas. Ayer requisaron a las CCAA más de 1.000 millones de ayudas al desempleo en un momento en el que hay 800.000 trabajadores menos en España, 300.000 parados más y sin contar los ERTs que alcanzarán a 1,5 o 2 millones de personas”, enumeró.

Ante la “devastación económica” en la que ha entrado el país, Casado advirtió que los dos últimos decretos leyes no tienen el visto bueno del PP, aunque dejó una puerta abierta para hacerlo. “Tienen tiempo para modificarlo. El problema es que no nos lo piden y quieren que sea un trágala”, criticó el jefe del principal partido de la oposición, quien ve en las últimas medidas un “sesgo de Podemos muy preocupante” tras escuchar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, decir que “la propiedad privada está supeditada al interés general”.