Casado y Rivera pugnan por abanderar el "desbloqueo" político tras las elecciones

Pablo Casado y Albert Rivera han arrancado la precampaña este fin de semana pugnando por abanderar el desbloqueo político tras el 10-N. Los líderes de PP y Ciudadanos respectivamente se han mostrado dispuestos a arrojarse el mérito de evitar la parálisis política que podría volver a darse tras las repetición electoral. Después de su negativa a permitir una investidura de Pedro Sánchez tras el 28 de abril, naranjas y populares plantean ahora la posibilidad de negociar con el PSOE si el actual jefe del Ejecutivo en funciones es incapaz de forjar un pacto por la izquierda tras la cita con las urnas.

"Tenemos que conseguir trasladar la idea de que Sánchez no va a conseguir desbloquear la situación en España", dice este domingo el líder de los populares en una entrevista con el diario El Mundo, donde abre la puerta a pactar con "todos los partidos constitucionalistas, incluso con el PSOE" tras el 10 de noviembre. La misma idea ha repetido en Oleiros (La Coruña). El PP "ha demostrado ser un partido moderado y centrista que se sienta a dialogar", ha dicho ante el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, después de que este viernes Mariano Rajoy deslizase la idea de la 'gran coalición' para evitar unas terceras elecciones.

Apenas unas horas después, Rivera se encargó de acaparar los focos anunciando por sorpresa un giro de 180 grados en la estrategia mantenida hasta ahora por Ciudadanos. Los naranjas decidían levantarsu veto sobre los socialistas y se abrían a apoyar una eventual investidura si los números no dan para formar un Ejecutivo con los populares. Y los naranjas lo hacen en un momento en que las encuestas amenazan con minar considerablemente los buenos resultados obtenidos el pasado mes de abril, cuando se quedaron rozando el número de escaños obtenidos por un PP que ahora recupera oxígeno y agranda la diferencia con los de Rivera.

Durante la tarde, Sánchez respondía al líder naranja que el PSOE no había "pedido" los votos de Cs. Este domingo, el jefe del Ejecutivo en funciones ha ironizado que "el pánico hace milagros", en referencia a los malos augurios de los sondeos para la formación liberal. El PSOE se mantiene a mucha distancia como claro ganador de los comicios, pero la suma con Cs no serviría para gobernar. De ahí el papel clave que puede adquirir el PP para no alargar más la parálisis ante un ciclo de dificultades económicas que el propio Sánchez ha reconocido este domingo.

En cualquier caso, Sánchez insiste en la idea de que tanto PP como Cs no deben bloquear la investidura del ganador de las elecciones. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha remarcado este domingo que su partido es el único que puede asegurar que no pactará "con el partido de la historia criminal, el PSOE". Así lo ha manifestado durante su intervención en la plaza de toros de Vistalegre en Madrid, donde ha congregado a 12.000 simpatizantes.