Otro giro de Sánchez: vuelve a intentar sin éxito su investidura con Casado y Rivera

Pedro Sánchez no tiene claro que vaya a ser investido a la primera con Unidas-Podemos, PNV, Compromís, el PRC y la abstención de ERC, y la pasada semana buscó volver a intentarlo con PP y Ciudadanos. Albert Rivera le dijo que no a una cita discreta en La Moncloa, pero Pablo Casado aceptó -ha tenido lugar este lunes por la mañana- simplemente por "lealtad institucional" y para insistir en el no a la investidura, recalcan fuentes populares.

Una hora ha durado el encuentro de Sánchez y Casado, que, oficialmente, se ha camuflado como reunión institucional del presidente con el líder del principal partido de la oposición para informarle de la posición española en la Cumbre del G-20 en Osaka (Japón), este jueves y viernes, y en la cumbre de la UE el domingo 30 de junio, para repartirse los cargos institucionales. El problema es que no se ha informado previamente a los periodistas, que se han enterado cuando Antena3 ha dado la exclusiva.

A nadie se le escapa que Sánchez anda desesperado a la búsqueda de apoyos para la investidura, ahora que Pablo Iglesiasse resiste a negociar si no acaba en un "gobierno de coalición". Por eso fuentes del PP se han apresurado a dejar claro, en cuanto ha trascendido la cita, que Casado "le ha trasladado su negativa a la investidura y le ha reiterado lo mismo que ha dicho en público sobre temas como Navarra, Cataluña o la Unión Europea".

Es decir, el PP insiste en la necesidad de aplicar otro 155 en Cataluña -ese fue su compromiso electoral el pasado 28-A-, y también en que el PSN está blanqueando a EH-Bildu permitiendo que sea protagonista, aunque sea solo con su abstención, de la investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno Foral de Navarra. O, dicho de otra manera, Casado ha insistido al socialista en que su investidura depende de Unidas Podemos o Ciudadanos, no del PP principal partido de la oposición.

En el PP hay malestar porque creen que Pedro Sánchez, con el pretexto del G-20 y el reparto de poder en la Unión Europea, les ha usado en la negociación de investidura

El encuentro fue solicitado por Sánchez, se insiste desde un PP, cuyo presidente acudió solo "por lealtad institucional"; es más, el "formato" -la discreción- lo pidió el presidente del Gobiernoen funciones porque el equipo de Casado era partidario de dar a conocer una cita que había sido cuidadosamente colocada por el inquilino del palacio presidencial este lunes por la mañana.

Previamente, Rivera había dicho que no a otra cita con ese mismo sigilo, precisamente por temor a que terminara ocurriendo lo que ha ocurrido hoy con Casado, con el riesgo de crear una expectativa falsa de que Ciudadanos puede terminar apoyando a Sánchez o absteniéndose.

"El lunes de la semana pasada Moncloa solicitó una reunión discreta con Albert Rivera", sostienen fuentes de Ciudadanos. "El presidente de Cs rechazó dicho encuentro ya que le ha dicho en dos ocasiones y en persona, y otra en la reunión con el jefe del Estado, que los electores han querido que Cs haga una oposición seria, firme y constructiva y que la dirección de Cs ha respaldado no apoyar la investidura, ni por activa ni por pasiva, del señor Sánchez. Rivera le pidió a Sánchez en la última reunión pública que formara gobierno cuanto antes".