Casado, Rivera y Abascal cargan contra Bildu por pedir su veto en el País Vasco

EH Bildu no quiere que "partidos de ámbito español" hagan campaña para las generales en el País Vasco. La formación que lidera Arnaldo Otegi ha presentado este viernes en el Parlamento vasco una proposición no de ley para que éste, "desde el respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, asociaciones y partidos políticos", reclame a estas formaciones "cuya implantación en Euskal Herria es prácticamente nula" que "renuncien a utilizar este país para la obtención de votos en el resto del Estado" y que "no tensionen la convivencia provocando altercados y situaciones violentas que todos rechazamos".

Las reacciones de los principales lideres políticos a la propuesta de Bildu no se han hecho esperar. El primero en responder ha sido Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que asegura que su partido "jamás permitirá" que la formación abertzale se apropie "ni de un solo palmo de nuestra nación". "Lo que hay que vetar son vuestros homenajes a etarras. ¡Viva la libertad!", ha añadido el dirigente.

A ver si os enteráis de una vez, totalitarios de Bildu: toda España es de todos los españoles. Ciudadanos jamás permitirá que os apropiéis ni de un solo palmo de nuestra nación. Lo que hay que vetar son vuestros homenajes a etarras.¡Viva la libertad! 🇪🇸https://t.co/PbBWBRkPwg — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 20 de septiembre de 2019

"Exigimos al PSOE que rompa con Bildu"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va más allá y pide al PSOE que rompa con Bildu -en referencia a la investidura de María Chivite en Navarra, posible gracias a la abstención de Bildu-. "Seguiré yendo al País Vasco a enarbolar la bandera de la libertad y a denunciar que Bildu sigue sin condenar el terrorismo", ha asegurado Casado en la red social.

Exigimos al PSOE que se sitúe del lado de los constitucionalistas y rompa con Bildu, que trata de imponer un cordón sanitario al PP. Seguiré yendo al País Vasco a enarbolar la bandera de la libertad y a denunciar que Bildu sigue sin condenar el terrorismo. https://t.co/ff4XfNV66H — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 20 de septiembre de 2019

Santiago Abascal, presidente de Vox y nacido en Bilbao, también ha reaccionado a la proposición de Bildu y ha defendido la ilegalización del partido de Otegi; formación a la que ha calificado como "grupúsculo totalitario y heredero del terrorismo". "A mí ni me impidieron ni me impedirán estar en mi patria chica ni a tiros ni a bombas", ha escrito en un tuit.