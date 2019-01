Feijóo, contra Ciudadanos y Vox: "Todos nos atacan, pero todos quieren ser el PP"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, ha asegurado este viernes en la Convención Nacional del PP que "nadie" va a darles "lecciones, ni de centralismo ni de gestión". "No buscamos las trincheras, ni el enfrentamiento. Ni vociferamos ni descalificamos. Tenemos argumentos. No tenemos un falso discurso social”, ha subrayado.

También apuntó que el PP es "un partido de ideas claras" y "firmeza en los principios". “No imponemos a nadie nuestros principios, están a disposición de todos”. También ha subrayado que "por todas partes vemos egos, partidos que empiezan y acaban en una persona, que se nublan con los Falcon" "Tenemos que apostar por la humildad. Pero ningún partido nos va a dar lecciones de transparencia o democracia. Ni de centralidad, ni de firmeza, ni de moderación".

Todos nos atacan

Feijóo señaló asimismo que “todos los partidos nos atacan pero todos quieren ser como el PP". "Unos quieren su éxito de gestión, unos quieren un PP más antiguo, otros más moderno. Lo que se espera del PP sólo el PP puede dar”, ha señalado.

Y siguió en esa línea: “No estamos aquí para reinventar el PP sino para reforzarlo y reivindicarlo, por eso me siento orgulloso”. El PP es un partido de Gobierno, capacitado para volver a Gobernar cuando este señor decida convocar elecciones. También reivindicó este PP de treinta años. Concluyó asegurando que No he hablado de Pedro Sánchez porque “he venido aquí a hablar del futuro de España y el futuro de España es Pablo Casado”.

Un partido unido

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, mucho más vehemente, siguió la línea de los elogios hacia el partido, del orgullo compartido, de la historia de la formación. “Llegó Pablo Casado y lo primero que hizo ha sido reconquistar Andalucía”. Hace seis meses nadie habría pensado que esto fuera posible.

García Egea hizo el repaso de los seis meses de Casado, para “hacer temblar a esa izquierda que no para, que tiembla, que está trasnochada”. Hay que escucharnos y escuchar, mencionó Egea, quien centró su intervención en ataques directos a la izquierda. Alcaldesas, como la priemra de España, o alcalde como el de Elorrio, o el de El Prat en Andalucía, que le dio la bandera de España a Torra, y “mientras esté aquí es español, o que se vaya a Waterloo”.

Se dirigió Egea a la militancia, "quien se sienta generla, que se quite la gorra, yo he pegado carteles, hemos ido puerta a puerta, calle a calle, siempre ahí, aquí todos somos necesarios".

Había ambiente efusivo, festivo y optimista, en especial tras conseguir el Gobierno de Andalucía, una proeza histórica, un paso decisivo en el proyecto del nuevo PP, que arranca con una aldabonazo de confianza. Pablo Casado, procedente de Sevilla, donde había asistido a la toma de posesión de Juanma Moreno, hizo su entrada en el anfiteatro acompañado de Mariano Rajoy, pasado y presente, unidos ante la militancia.El himno, algo tuneado, traía ecos homéricos. Cinco mil afiliados, cargos y dirigentes de toda España recuperaron la sonrisa y una cierta confianza pese a los augurios demoscópicos que anuncian un avance de Vox, la marea incontenible que puede decidir el resultado de mayo.

"Dice el señor Sánchez que va a enseñar no sé qué documentos, pues que enseñe los pactos con Torra y Puidemont, eso es lo que tiene que enseñar", apuntó, en dirección al "inquilino de la Moncloa". Y continuación prometió que "vamos a ser el partido más moderno de Europa, porque España nos necesita, para hacer frente a los desmanes de la izquierda".

Encuentro Casado-Santamaría

Los fríos hangares de Ifema fueron el escenario del primer encuentro deCasado con el grueso de su militancia desde que el pasado verano fue elegido presidente de la formación tras un intenso e inédito proceso de primarias. También es el reencuentro con su directa rival, Sáenz de Santamaría, y con algunos responsables en el 'antiguo PP', barones autonómicos, alcaldes, candidatos, algunos fieles muy afectuosos.

Mandred Weber, presidente del PP europeo, fue el primero en abrir el turbo de oradores. Lo hizo para felicitar a Casado por la presidencia andaluza y le invistió como ‘futuro presidente del Gobierno de España”. Dedicó un apasionado elogio a Rajoy, artífice del mayor milagro económico europeo. El expresidente, en primera fila junto a Casado, se tuvo que poner en pie para recibir una enorme ovación, en reconocimiento al antiguo jefe, jubilado de la política por una vía excepcional. Arremetió contra los separatistas catalanes, efectuó un llamamiento a la unidad de Europa, lejos de los movimientos populistas y nacionalistas separadores, entre las ovaciones de la sala, pese a que se expresó en inglés. "Una victoria del PP es una victoria para Europa", fue su cierre estusiasta.