Casado presiona a Sánchez: "No necesita la abstención del PP para evitar el bloqueo"

Pablo Casado le ha transmitido al Rey que no apoyará ni facilitará el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP no va a respaldar la investidura ni a facilitar con su abstención que Sánchez sea presidente. "Los españoles nos encargaron liderar España desde la oposición. No nos fiamos de Sánchez", ha dicho. Quiere que sea "cuanto antes" y que "nos diga lo que quiere hacer, porque no lo ha dicho hasta ahora, porque guarda silencio".

En este sentido, el líder de los populares señaló que Sánchez no tiene un proyecto para España, "no sabemos lo que quiere hacer con España. Es la primera vez que en una ronda de consultas los posibles socios dicen que no han sido consultados. No dice para hacer qué".

El líder del PP, que rompe su silencio después de una larga semana de ausencia de contactos con los medios, asegura tajante que "no hay una situación de bloqueo, puesto que hay alternativas, aunque no nos parecen muy positivas, como las del gobierno solitario, con sus socios de investiduras o con Ciudadanos como en 2015. Los requisitos y exigencias que están poniendo, como Podemos, no nos llevaría hasta el parón de repetir muchas veces las rondas de consulta porque hay otras alternativas. No somos nosotros quienes tenemos que desbloquear".

La gran coalición

Subrayó en este sentido que nada tiene que ver con lo ocurrido en 2016 con la abstención del PSOE. No había alternativa a esa abstención porque se iba de cabeza a unas terceras elecciones. "El PP ofreció una gran coalición y gobernar con el PSOE". Rajoy lo hizo pero entonces los socialistas no lo aceptaron.

También quiso dejar claro que el PP fue único parido que tuvo la generosidad de plantear varios acuerdos al estilo de Navarra Suma. No estamos en contra de que se pueda abstener en la investidura, no pondremos ningún impedimento si ello facilita que gobierne en el Ejecutivo foral y en Pamplona. Tampoco vamos a poner como requisito que CC no apoye a Sánchez para tomar decisiones en Canarias. Tampoco el PP piensa poner reparos a si alguna fuerza constitucionalista facilita el Gobierno de Sánchez. Anima incluso a Ciudadanos a que facilite la investidura de Sánchez, como ya ha comentado en otras oportunidades.

"Solo hacemos una petición, que el electoralismo dé paso a la estabilidad, que la investidura no se dilate, que no haya tacticismo, el multipartidismo tendrá que ser responsable y llegar a esos acuerdos", anima Casado. La economía española está flaqueando. También se está negociando los puestos de poder en Europa. La situación territorial preocupan, en especial Cataluña con la agenda de después del verano, con la sentencia a los presos, la Diada y posible convocatoria electoral anticipada.