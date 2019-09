Casado: el "riesgo" es Sánchez y no unas elecciones para las que el PP está "preparado"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, consideró este sábado que el “riesgo cierto” para España y para el futuro de los españoles es que siga gobernando Pedro Sánchez, más que una repetición de elecciones.

Así lo apuntó durante su intervención en Carballeira de San Xusto (Pontevedra), después de que el presidente en funciones Pedro Sánchez dijese unos minutos antes en Toledo que “hay un riesgo cierto de que haya elecciones el 10 de noviembre”.

Casado destacó que “por fin Sánchez reconoce lo que quiere” durante su intervención en en acto con el PP gallego, que contó con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “Quiere elecciones para gobernar en funciones sin hacer nada”, apostilló.

El líder del PP añadió que el presidente del Gobierno en funciones “es experto en nadar en la incertidumbre” y recordó que el riesgo cierto es Sánchez, porque “nosotros no tenemos la responsabilidad de ir a la investidura”, porque “ni siquiera nuestra abstención sería suficiente para la gobernabilidad en España y, además, ni la quieren”.

En este sentido, apuntó que el PSOE no quiere llegar a ningún acuerdo con el PP, ni les ha propuesto una gran coalición ni un pacto de investidura ni de legislatura. Por ello, “quiere seguir en funciones pagando la campaña electoral con nuestros impuestos”, denunció Casado.

A este respecto, el líder popular, remarcó que haya o no elecciones, su partido “está preparado para ir a ellas y dar a España el futuro que el PSOE les quiere quitar y, si me vuelve a llamar, me reuniré con él”.

Por último, Casado lamentó que Sánchez no está respondiendo “al caudal de confianza” que recibió en abril y aseguró que ellos van a seguir trabajando y respondiendo “con sensatez, moderación, eficacia y teniendo las cosas muy claras”.