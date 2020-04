Casado deja en el aire su apoyo a la prórroga de la alarma y califica el plan de Sánchez de "descalabro"

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el planteamiento de desescalada del Ejecutivo es "un plan de descalabro que nadie entiende" con las franjas horarias y ha señalado que su partido esperará a conocer el decreto de prórroga del estado de alarma antes de decidir el sentido de su voto en el debate que se celebrará la próxima semana en el Congreso.

"Parece contradictorio que cuando el presidente del Gobierno dice que se puede salir a tomar el vermut, estemos hablando de un estado de alarma que limita completamente las libertades básicas y los derechos constitucionales", ha declarado el presidente del PP en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Casado ha dicho que su partido "esperará a ver el decreto" que presente el Gobierno el martes antes de decidir si apoya la prórroga y se ha quejado de que Pedro Sánchez no esté hablando ni con los partidos, ni con las autonomías ni con los ayuntamientos ni con los sectores afectados.

"Debería empezar a revisar si la legislación básica en vigor en España le permite una centralización de estas actuaciones y, sobre todo, si son eficaces de una vez", ha enfatizado el líder de los 'populares'.

Asimismo, Casado ha afeado al Gobierno que haya más de tres millones de personas acogidas a un ERTE y que "lleven sin cobrar desde el 31 de marzo" o que a los autónomos que se han acogido ayudas al tener el negocio cerrado "hoy les hayan cobrado la cuota". "¿Cómo es posible que alguien que lleva mes y medio sin ingresar el Estado le cobre 600 euros?", se ha preguntado.

Además, y tras aludir al desplome del PIB, "en la peor caída de hace casi un siglo", ha señalado que hay gente "desesperada en casa que está mirando a los políticos para pedirles 'por favor que me paguen mi prestación' y 'por favor que me dejen abrir el negocio'".

En este contexto, ha criticado duramente el plan de desescalada por fases que ha presentado Pedro Sánchez. "Lo que estamos recibiendo es un sudoku en vez de un plan de desescalada, es un plan de descalabro que nadie entiende ya las horas para los niños, para los mayores...", ha enfatizado.

Comparativa con otros países

También ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera asegurando que quien no se sienta cómodo, que no abra. "Esto es una cosa muy seria", ha recalcado, para añadir que el Gobierno "no está haciendo lo que tiene que hacer y los españoles están al límite de su paciencia".

Casado ha subrayado que el PP ha sido "generoso" apoyando el estado de alarma del Gobierno durante 45 días porque "nunca se habían dado poderes tan excepcionales al Gobierno". "Lo único que le pedimos es eficacia y no la ha tenido. No se puede jugar con una especie de síndrome de Estocolomo, para ver si el Gobierno me concede salir a correr, sacar al perro y a los niños", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que todos los países afectados por la covid-19 ya están "abriendo la economía" porque "al final los estragos económicos y sociales son tremendos". Según ha dicho, si no hay empleo no se pagan impuestos y entonces no hay recaudación, lo que impide financiar las pensiones, la sanidad o la educación pública.

"Esto no puede seguir así"

Casado ha recriminado a Sánchez que no le llame y que se entere por televisión de sus medidas, pero ha asegurado que el PP siempre está abierto al diálogo, sobre todo para hablar de medidas urgentes. "Pactos lo que hagan falta, pero para cierta eficacia, no para que el Gobierno siga intentado sacar conejos de la chistera porque España no está para bromas. Hay demasiados muertos y demasiados parados como para darles gratis tiempo al Gobierno", ha avisado.

En este punto, ha aludido a las declaraciones del presidente de Aragón, Javier Lambán, en las que ha aseguraba que él está para salvar vidas no para salvar políticamente a Pedro Sánchez, y ha recalcado que en España ya han fallecido más de 24.000 personas y hay millones de parados. A su juicio, "esto no puede seguir así".

Al ser preguntado si el PP está esperando a que el Gobierno caiga en esta crisis del coronavirus, Casado ha afirmado que eso es "otro bulo" porque "ninguna oposición en Europa ha sido tan generosa". Ha recalcado que "el problema no está en la oposición, sino en el Gobierno" y ha añadido que es "un problema de gestión política" por su "ineficacia". "Venimos arrimando el hombro, a pesar del desprecio con el que nos ha tratado este Gobierno", ha concluido.