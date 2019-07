Pablo Casado ofrece a Sánchez apoyar el presupuesto 2020 si no sube impuestos

La buena sintonía que exhibe desde hace semanas Pedro Sánchez con Pablo Casado a pesar de la distancia que les separa, tiene origen en la reunión que mantuvieron el 24 de junio en La Moncloa, durante la cual el líder del PP explicó a su interlocutor que los populares no pueden abstenerse en su investidura porque "España quedaría sin alternativa", pero el principal partido de la oposición sí está dispuesto a contribuir a la estabilidad del país.

En el marco de esa contribución y si Sánchez logra finalmente la investidura por otros medios, aseguran a Vozpópuli fuentes solventes conocedoras de lo tratado, Casado le dijo estar "dispuesto" a apoyar el Proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado 2020 que presente al Congreso; con una condición: que renuncie a la fuerte subida de impuestos que lleva el PSOE en su programa.

El PP no se plantea devolverle a Sánchez su estrategia del "no es no" a Mariano Rajoy entre 2015 y 2016, porque cree que sería perjudicial para el país; de hecho, no hay aparición pública en la que el presidente de principal partido de la oposición no lo haya dejado caer, aunque sin llegar a desvelar esa oferta de compromiso presupuestario que hoy revela este periódico:

Junio es el peor mes de paro desde 2009, y muestra el peor dato de afiliación intermensual desde 2015. Una tendencia preocupante. Por mi parte no quedará. Es posible una estabilidad de legislatura si se cumple el déficit, se bajan impuestos y acordamos la política territorial. pic.twitter.com/pyDNCP71OY — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 2, 2019

Los populares ya criticaron en campaña la subida de impuestos que prepara el PSOE -que puede ver la luz si finalmente Sánchez pacta con Pablo Iglesias- porque perjudicará el crecimiento. Incluye subir dos puntos de IRPF a quien gane más de 130.000 euros y cuatro a quienes superen los 300.000. Si las rentas provienen del ahorro y son superiores a 140.000 euros, los socialistas quieren aplicar un tipo del 27% frente al 23% actual.

Por lo que respecta al Impuesto de Sociedades, el PSOE quiere un tipo mínimo del 15% "real" sobre la base imponible porque sostiene que las empresas ahora eluden por la vía de deducciones y bonificaciones. Además reducirá ese impuesto del 25% al 23% para las pymes, y eliminará para todas la exención del 100% para dividendos y plusvalías, hasta dejarla en el 95%.

La clave navarra

En la cita de hace dos semanas en La Moncloa, y además del pacto presupuestario que hoy desvela Vozpópuli, Pablo Casado reiteró a Pedro Sánchez otros siete acuerdos, que ya le formuló en su primera cita tras las elecciones generales del 28 de abril y le repetirá el próximo martes 9 de julio en La Moncloa; esto es, infraestructuras, pensiones, reforma de la Justicia, violencia de género, Exteriores/Defensa, Cataluña -al margen de la aplicación o no de otro 155, control del Estado sobre la gestión de Quim Torra en la Generalitat-, y Navarra.

Este último asunto, Navarra, ocupó buena parte de aquella cita el 24 de junio, sobre la cual las fuentes consultadas hablan de una "buena sintonía" dentro de las discrepancias Gobierno/oposición. Casado fue un paso más allá: si el PSN facilita la investidura del candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno Foral, Javier Esparza, sus dos diputados en el Congreso votarán a favor de la investidura de Sánchez, no solo se abstendrán, como se especuló inicialmente.