Casado mete presión de Rivera: "Los ciudadanos nos piden ir juntos"

Pablo Casado pretende erigirse en el impulsor de un movimiento democrático para fortalecer al Estado, hacer frente al independentismo y frenar las iniciativas de un Gobierno condicionado por unos socios que están en contra de la unidad de España. Albert Rivera no ha respondido aún a la invitación, aunque en Génova meten presión para que este intento de elaboración de una iniciativa de unidad cobre sentido. “No creemos que Rivera tenga algo mejor que hacer el miércoles a las 12.00 que sumarse a quienes queremos defender la Constitución frente a las embestidas secesionistas”, señalaba este lunes Teodoro García Egea al recordar este empeño del PP en sacar adelante su propuesta.

La dirección popular prefiere no hablar de ‘frentes’ ni de ‘bloques’. Se menciona y se subraya la importancia de esta reunión para diseñar una ‘hoja de ruta’ en la que quienes defienden el marco constitucional pueden compartir ideas y dibujar una ‘unidad de acción’ dada la gravedad del momento. No hay constancia de que Casado haya invitado personalmente al líder naranja a esta reunión.

El encuentro no estará cerrado a tan sólo dibujar un plan de acción contra el separatismo. Se hablará también de educación, de impuestos, de recuperación económica. "Es más visual que de contenido", señalan en fuentes de Ciudadanos, donde hay enormes dudas sobre este asunto.

Confiamos en que Rivera se presente en persona, nosotros hemos enviado a nuestro número uno Teodoro García Egea

“Confiamos en que Rivera se presente en persona, nosotros hemos enviado a nuestro número uno, son momentos en los que los ciudadanos nos piden que vayamos juntos”, afirma Egea. “Tenemos que unirnos, añade, para hacer frente a todo tipo de desvíos parlamentarios que plantea el PSOE, jugarretas, triquiñuelas, como la de bloquear nuestras enmiendas a los indultos a golpistas”.

Todas las fuerzas parlamentarias democráticas han sido convocadas a este encuentro. Ciudadanos, PAR, CC, Foro. Al PSOE se le dejó fuera, pese a que en su momento se anunció que también estaba invitado a este cónclave. La idea es mostrar una integración y una cohesión potente entre quienes defiende que los “españoles somos todos libres e iguales”, añaden. En el PP no tiene demasiada preocupación en que finalmente esta iniciativa no reciba el respaldo del PP con la presencia de su líder máximo en la reunión. “Ellos sabrán lo que hacen, los españoles toman nota”.

Reforma de la Constitución

Desde Génova se asegura no tener información alguna de la posible reforma de la Constitución de la que hablan en el PSOE por boca de su vicepresidenta. Nadie se ha dirigido al PP hasta ahora para abordar esta cuestión. “Pedro Sánchez es el presidente mimo, sólo hace gestos para disimular su debilidad parlamentaria”, señala Teodoro García Egea, secretario general del PP. “Sabe que no puede emprender una reforma de este calado sin nuestro apoyo, es mera palabrería, fuegos e artificio que no van a salir sin el respaldo del PP”.