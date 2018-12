Casado intenta aplacar la irritación de Feijóo por el acuerdo con Vox

Pablo Casado se desplaza este viernes a La Coruña para anunciar los candidatos municipales a las elecciones del 24-M. Su reencuentro con Alberto Nüñez-Feijóo está rodeado de cierto morbo político a causa de sus discrepancias con Vox. El presidente gallego se ha erigido en el estandarte del PP frente a la formación que presidente Santiago Abascal.

"Aquí no necesitamos profesores ni profetas", exclamó el líder gallego tras el escrutinio andaluz. "Aquí no tienen cabida". Las palabras de Feijóo produjeron malestar en Génova, por inoportunas. El PP necesita los votos de Vox para alcanzar la Junta andaluza. No era el momento, apuntan en la dirección nacional. "Un político tan experto y tan veterano como Feijóo debería haberse mordido la lengua hasta que se haya cerrado el acuerdo para investir a Juanma Moreno". No había motivo para arremeter contra ellos, entre otras cosas porque no hay elecciones autonómicas en Galicia en mayo por lo que la continuidad de Feijóo no está en juego.

Reparto de sillas

Casado se desplaza a Galicia para presentar a los candidatos de la siete principales ciudades gallegas. El objetivo es revertir, de alguna manera, el desastre electoral de 2015. El líder de los populares aprovechará la ocasión para sacar al tema de Vox en su diálogo con el dirigente gallego. Es muy posible que el lunes se cierren las líneas generales de la negociación con Ciudadanos, en especial lo referido a las cuestiones clave, como son las presidencias de la Junta y del Parlamento. Luego se entrará en el reparto de sillas de la Mesa de la Cámara y del Ejecutivo.

Para culminar todos estos pasos, y, en especial, para ser investido, Juanma Moreno necesita la anuencia de Vox, cuyos doce diputados son clave en el nuevo escenario andaluz. No cabe esperar sorpresa ni sobresaltos, pero declaraciones como las de Feijóo, no ayudan. En especial, porque alientan a otros líderes regionales de su formación, que sí se presentan a las elecciones en mayo. "Necesitaremos a Vox en muchas plazas para poder gobernar", recuerdan voces sensatas en el PP, que ya divisan un horizonte de gobiernos autonómicos y locales al estilo del andaluz.

El acuerdo andaluz

Casado le transmitirá a Feijóo la necesidad de congelar toda referencia a Vox hasta que se haya cerrado el acuerdo andaluz. El PP planteará su estrategia electoral de mayo en la Convención nacional de finales de enero. La súbita aparición de Vox en el bloque de la derecha será uno de los asuntos a debatir en profundidad. "Lo peor ahora es agitar esta polémica", comentan las fuentes mencionadas. Tiempo al tiempo. Feijóo, político tan prudente que evitó incluso presentarse a las primarias para la sucesión de Rajoy, por temor a un batacazo, tomará nota de las sugerencias de su jefe.

Vox no es amenaza en Galicia, según el PP, dada la baja incidencia de la inmigración en la zona. "Aquí no tienen nada que hacer, aquí Abascal pincha en hueso", comentan los populares. "Se le van a caer esas palabras de la boca", respondieron desde el partido de Abascal. Casado confía en que este debate amaine, al menos durante estos días clave.