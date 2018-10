Casado cambia (otra vez) de estrategia y se lanza a por Rivera

El líder del PP, Pablo Casado, dijo en El Objetivo de Ana Pastor en La Sexta que él no hablaba demasiado de Ciudadanos. Menos de 48 horas después de esa entrevista, no habla de otra cosa. Casado ha salido en tromba contra Albert Rivera, presionado por las malas perspectivas en las elecciones andaluzas y las encuestas.

Es la segunda vez que Casado da un giro a su estrategia con respecto a Ciudadanos en apenas 100 días de mandato. Uno de los deseos de Casado es reunir el voto del centro derecha en torno al PP. Primero optó por criticar la campaña al partido naranja contra los lazos de amarillos en Cataluña. Después dejó de hablar de Ciudadanos por completo. Y ahora ha vuelto al ataque.

Cs: "Tienen que inventar cosas"

Rivera y su equipo atribuyen lo ocurrido al "nerviosisimo" del PP. Dicen que las elecciones andaluzas y las encuestas tan malas que manejan -y que sitúan a Ciudadanos por delante del PP- están pesando en el ánimo de Casado.

"Tienen que inventar cosas. El efecto Casado parece que no existe", dice un alto cargo de Ciudadanos. "Lo que no sé si la solución es esta".

Ciudadanos ha roto uno de los pocos vestigios que quedaba del pacto de investidura con Mariano Rajoy. El partido naranja desbloqueará una veintena de leyes que mantenía varadas en el Congreso a base de votar con el PP ampliaciones de prórrogas de enmiendas.

La mayoría de esas iniciativas son de los partidos de izquierdas. Leyes de corte social, que empezarán a debatirse en las próximas semanas. Fuentes de Ciudadanos reconocen que durante la etapa de Rajoy, y con su acuerdo en vigor, manosearon los tiempos de debate aprovechando su mayoría. Con el PSOE en el Gobierno, aseguran, no tiene sentido.

Casado sitúa a Rivera en la izquierda

"Nos permite llevar a pleno reformas sociales con alto coste económico, que el PSOE y sus socios no se van a poder permitir", dicen desde la dirección del grupo parlamentario naranja. "Ellos las presentaban contra nosotros en su momento y ahora veremos a ver qué hacen. Con el PP fuera del Gobierno no tiene sentido que mantengamos este bloqueo".

Casado, sin embargo, ha estallado contra Rivera. El PP está colocando a Ciudadanos casi en la extrema izquierda con la excusa de que su propuesta de modificar el veto del Senado al déficit es poco menos que un apoyo a los Presupuestos de Sánchez. Casado ha dicho que Ciudadanos está regresando al centro izquierda.

Rivera lo niega. Insiste en que no apoyará unas cuentas que suben los impuestos a la clase media y que se negocian en una cárcel con Oriol Junqueras. Ciudadanos pide a Casado que no se equivoque de adversario. "No ha cambiado nada. Estamos donde estábamos", ha dicho.