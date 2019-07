De Carreras a Rivera: "El Gobierno idóneo para salir del impasse es uno pactado por PSOE y Cs”

Un día después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, Vozpópuli entrevista a Francesc de Carreras, considerado el 'padre político' de Albert Rivera y que recientemente se dio de baja de Ciudadanos, como adelantó en exclusiva este medio. El que fuera uno de los fundadores del partido naranja pide al líder de Cs que abandone el 'no es no' al candidato socialista y que se abra a la fórmula negociadora de 2016: "El Gobierno más posible e idóneo para salir del impasse sería un acuerdo entre PSOE y Cs sobre un programa", afirma.

"Hay que aprovechar estos dos meses. Nada debe quedar cerrado por parte de Ciudadanos. El interés general de España es que se forme un Gobierno y el Gobierno más posible e idóneo para salir del impasse sería un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos sobre un programa", subraya De Carreras.

Existe otra posibilidad que no hay que descartar, a su juicio, y es que salga un Ejecutivo de PSOE con el apoyo de PP mediante una serie de pactos de Estado o llegándose a una coalición de gobierno como en Alemania, aunque ese escenario es "más difícil". Si se diese esa hipótesis, sería bueno ver "una abstención de Ciudadanos" como formación de centro y constitucionalista que es.

Preguntado quién debe dar el primer paso de romper la enorme capa de hielo que existe hoy en día entre Sánchez y Rivera, De Carreras opina que quien debe hacer el primer ofrecimiento, de forma pública, es el candidato socialista, pero cree que el presidente del Gobierno debería asegurase antes que el líder de Cs no le va a contestar "con un no rotundo" de partida, tal y como ha sido el caso en los últimos meses.

"Por tanto, tiene que haber un trabajo subterráneo de personas de su confianza para llegar a acuerdos, pero no dejar pasar el mes de agosto. Ya mismo hay que empezar a hablar de esto", emplaza el filósofo y conocido articulista a los líderes del PSOE y Ciudadanos.

Las palabras de Francesc de Carreras se suman a los mensajes en Twitter de otros exdirigentes de la formación liberal, caso de Toni Roldán o xavier Pericay, quienes ayer instaron a Rivera a cambiar de actitud con respecto a Sánchez.

Repasando el acuerdo de 2016...¿Pueden preguntarles qué medidas del acuerdo no pondrían hoy en marcha? ¿Pueden explicarles a los que dicen que les importa España que a lo mejor nos pasamos 20 años más sin tener una mayoría sólida y reformista en el centro? https://t.co/EqepFqXndz — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) July 26, 2019

El que fuera exportavoz económico de Cs hasta su sorprendente dimisión de finales de junio, por discrepancias con Rivera, no se quedó ahí y puso en marcha una encuesta on-line en la que preguntó cuál era el mejor Ejecutivo en estos momentos para la estabilidad del país.

Una pregunta: ¿Qué gobierno pensáis que es mejor para la estabilidad y el progreso de España? — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) July 26, 2019

Por su parte, Pericay instó a Ciudadanos a una "profunda reflexión" ante los motivos que llevaron a Francisco de la Torre a comunicar el jueves su dimisión de la Ejecutiva Nacional del partido. En la carta de renuncia de este economista, uno de los fichajes estrella de Rivera en 2015, este afirmó no estar de acuerdo "con el tono, las formas, y especialmente la estrategia política" adoptada por su partido en los últimos meses.

"Tristemente, observo en los últimos meses que somos parte del problema y no parte de la solución", indicó De la Torre en su renuncia. "Antes no era así: en 2016 buscamos activamente acuerdos tanto con el PP como el PSOE. Estoy muy orgulloso de lo que logramos entre 2016 y 2018. Ahora ya no es así, creo que la estrategia, la forma de implementarla y el tono y las formas empleadas no son las más adecuadas, ni para Cs, ni sobre todo, para los intereses generales de España". Unas palabras que van en la misma línea que lo apuntado por De Carreras.

Que la mayoría de estos motivos puedan ser suscritos por algunos de los que le hemos precedido en la dimisión-y quién sabe si por algunos de los que pueden seguirle- debería llevar a la dirección del partido a una profunda reflexión 👇👇 https://t.co/ZUxkehUYva — Xavier Pericay (@xpericay) July 26, 2019

A juicio de De la Torre, hay dos extremos ante la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: aquellos que apuestan por "regalar la investidura al candidato sin intentar condicionar en nada suactuación" y aquellos, caso de Ciudadanos, que están en la "negativa radical-No es No·".

"Has decidido quedarte en uno de los extremos, lo que, a mi entender, no es hacer política, y por supuesto, yo no lo considero propio de un partido centrista. Las alternativas que dejas son la repetición electoral o la constitución del gobierno más radical de la historia de España. Estoy seguro de que ninguna de las dos alternativas son las que desean, ni nuestros votantes ni la mayoría de los españoles", concluye en su misiva de renuncia.