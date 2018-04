Podemos: Bescansa desvela un plan con Errejón para destronar a Iglesias

Terremoto absoluto en Podemos. Carolina Bescansa, cofundadora del partido morado, ha difundido "por error" un documento que desvela una propuesta de acuerdo con el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político del partido, Íñigo Errejón, para ser su número dos en las primarias de mayo en la Madrid a cambio de que el diputado le dé su respaldo para hacerse con la secretaría general -ahora en manos de Pablo Iglesias- y con la candidatura a las generales de 2020.

El documento al que ha tenido acceso Vozpópuli ha sido difundido por la diputada en su canal de mensajería Telegram durante apenas unos minutos y después ha sido eliminado. La cofundadora de Podemos ha admitido después que se trata de "una filtración por error" que "no constituye ningún acuerdo ni ha sido validado ni por Íñigo Errejón ni por mí".

Fuentes cercanas a este último aseguran que Errejón ofreció en su día a Bescansa ir de número dos en su candidatura madrileña, pero aseguran "desconocer" el documento en cuestión del que se desmarcan por completo. "Íñigo ha recibido un encargo que es ganar Madrid. Para ello ha invitado a Ramón Espinar, a Lorena Ruiz-Huerta y a Carolina Bescansa. El resto son propuestas suyas que no conocemos ni podemos aceptar", sentencian. En este sentido, remarcan que está tratando de construir una lista de consenso entre las diferentes corrientes de Podemos.

He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020