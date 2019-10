Carmena coloca ‘submarinos’ del PSOE en el partido de Errejón

Más País es todo salvo una amalgama homogénea. Ya dividido en corrientes, una de ellas está vinculada a la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Se trata del núcleo más proclive a pactar con el PSOE presente en el partido turquesa, y el mejor aval para el pacto con Pedro Sánchez después de las elecciones del 10 de noviembre.

El nombramiento de Marta Higueras, ex alto cargo en el ejecutivo regional de Patxi López, deja entender por dónde van los tiros. Y más allá de ella, otros protagonistas del equipo de ha impulsado Carmena en Más Madrid, y ahora Más País, reflejan esa intención de trabajar desde dentro de la organización en la búsqueda de entendimiento con el partido de Sánchez.

El ex coordinador de Alcaldía, Luis Cueto, también es considerado por sus compañeros de Más País uno de los miembros del grupo filosocialista. Con él, la corriente carmenista (o manuelista) cuenta con Felipe Llamas, que estuvo en el gabinete de Carmena y no entró como concejal, la edil Pilar Sánchez Álvarez, conocida como ‘cuca’, que también estuvo en el equipo de gobierno de Carmena, o Diego Figuera Álvarez, diputado en la Asamblea y que Errejón ha marginado, entre otros. A ellos se suman los ex asesores del gobierno de Carmena que ya han pasado a trabajar con el PSOE.

"Quintocolumnistas del PSOE"

El núcleo errejonista de Más País asegura que la corriente carmenista será la más proclive a llegar a pactos con el PSOE. Y algunos temen que en el futuro provoque cierta fricción en el Congreso. “Los de Carmena son quintocolumnistas del PSOE”, zanjan algunos de los que más sospechan de la labor parlamentaria que puedan desarrollar los afines a la exregidora.

Más allá de los roces, que empiezan a ser incluso personales, todos comparten la idea de que el partido de Errejón, para distanciarse de Podemos, deberá buscar la conciliación y no el enfrentamiento. Y esbozan ya el encaje de una posible aritmética para sellar una coalición: una suma de 150 diputados (entre PSOE y Más País) que permita formar gobierno en minoría, tras la exclusión de Pablo Iglesias.

Podemos entre las cuerdas

Más País tiene el respaldo de muchos sectores socialistas. Si la suma de PSOE con Más País supera la de PP, Ciudadanos y Vox, los socialistas consultados por Vozpópuli creen que llegar a pactos con Errejón “será más fácil”. Y aseguran que Iglesias se encontrará “entre las cuerdas”. “¿Qué hará, votar en contra como hizo en 2016, pero esta vez con Vox?”, se preguntan.

La suma PSOE-Más País contra Iglesias tendría un sabor de doble venganza contra Iglesias: la de Sánchez y Errejón, cada uno por sus razones. Los morados contemplan esa posibilidad. Miembros de Podemos temen que Sánchez intentará de todas las maneras prescindir de sus apoyos para dar el golpe final a un partido que en su día creyó en el sorpasso al PSOE.

Segunda vía: abstención de Errejón

En La Moncloa, cuartel general de Sánchez, no obstante, nadie descarta insistir con otra fórmula. Se trataría del pacto con Albert Rivera y Ciudadanos: una opción bendecida por la Unión Europea y los sectores económicos, que, sin embargo, necesita que tanto Sánchez como Rivera reconduzcan sus relaciones personales después del duro enfrentamiento de los últimos meses.

En ese caso, algunos amagan incluso con una posible abstención errejonista. “Fue lo que propuso en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento”, recuerdan en Ferraz. A cambio, Sánchez podría prometer altos cargos a algunos de los afines de Carmena con perfil técnico: el propio Cueto, o la ex alcaldesa. No es casual, de hecho, que en las últimas semanas Carmena haya mantenido reuniones confidenciales con miembros del equipo de Sánchez, tal y como publicó en exclusiva Vozpópuli. Se habla de un posible cargo de prestigio en el ámbito de la política internacional o de Defensora del Pueblo.

El precio que Carmena debería pagar es no presentarse a los comicios por Madrid. Y aunque algunos insisten en que hasta el 7 de octubre todo es posible, y desde el entorno de la alcaldesa muchos le animen a ello, varias fuentes de Más País aseguran: “Que no, que Carmena no va [en la candidatura]”. El hecho es que, con Carmena en la lista o fuera de ella, las personas de su máxima confianza aspiran a tener más peso en el nuevo partido de Errejón, sobre todo en el Congreso de los diputados.