Carmena aclara que las multas erróneas de Madrid Central no se emitirán

La alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena, ha aclarado que las multas erróneamente impuestas por Madrid Central no se emitirán y ha achacado lo sucedido a un fallo en un proceso nuevo.

"Hemos tenido conocimiento de que hubo un error en la programación y que dio unas horas equivocadas. Creemos que siempre que se pone en marcha un proceso informático pueden ocurrir esos errores. Lo importante es que lo detengamos. Lo hemos corregido y no hay más problemas", ha declarado desde la inauguración de PhotoEspaña.

6.602 multas

El Ayuntamiento anulará 6.602 multas interpuestas en Madrid Central por un error que ya ha sido subsanado. De las 8.072 multas que se tramitaron del 16 de marzo al 16 de abril en Madrid Central, se anularán 6.602 por error en los formatos de horarios. Están "bien registradas" pero "un error en el formato horario usado para la comunicación de las multas podía dar lugar a inseguridad jurídica", informaban días atrás fuentes municipales.

Carmena ha puntualizado que no se han cobrado estas multas dado que no se han emitido. "Una vez que se vio el error se paralizó la emisión. Según tengo entendido, no hay ningún problema. No hay que darle importancia porque en todos los proyectos, cuando se ponen en marcha nuevos dispositivos informáticos, puede haber algún error. Lo importante es darse cuenta, corregirlo y corregido está", ha zanjado.