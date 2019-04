Carmena incumple su norma: los agentes de Movilidad de Madrid no llevan etiqueta ambiental

El Ayuntamiento de Madrid incumple la última de sus normas ambientales, la Ordenanza de Movilidad Sostenible por la que cualquier conductor puede ser multado con 15 euros si circula por Madrid sin llevar en un lugar visible el nuevo distintivo medioambiental de la DGT.

Toda la flota municipal de vehículos de los agentes de Movilidad, encargados de sancionar a los conductores que incumplan la nueva normativa, carecen de las etiquetas que el Ayuntamiento de Manuela Carmena sí exige a todos los ciudadanos, según denuncian los propios agentes.

“Es una incongruencia, ¿con qué cara vamos a denunciar a nadie por no llevar un distintivo que el Ayuntamiento no se ha preocupado en que lo tengamos nosotros?”, señalan a Vozpópuli fuentes del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.

En los dos primeros días de entrada en vigor de la nueva ordenanza, los agentes de movilidad aseguran que no han impuesto ninguna sanción a los conductores sin distintivo ambiental.

"Vergüenza"

Una razón es la "vergüenza" que dicen sentir por no llevar ellos la etiqueta que el Ayuntamiento les obliga a exigir. Otra es que no han recibido ninguna "nota de servicio interna" que les informe por qué artículo de la nueva normativa deben denunciar con sus desactualizadas PDAs.

El Ayuntamiento de Carmena aprobó el pasado 5 de octubre la Ordenanza de Movilidad Sostenible que establece la obligatoriedad de llevar visible el distintivo medioambiental en todos los vehículos a motor de cuatro y dos ruedas que circulen por Madrid.

Seis meses han transcurrido desde entonces, y el Consistorio no ha adquirido las etiquetas necesarias para los más de 25 coches y 300 motocicletas de sus agentes de Movilidad a pesar de que la medida entró en vigor este miércoles. "No nos han dado explicaciones de por qué no tenemos la etiqueta. Han tenido tiempo de sobra para adquirirla, desconocemos cuál es el motivo", añaden fuentes sindicales.

Vozpópuli ha consultado al Ayuntamiento su versión sobre por qué los vehículos de Movilidad carecen de la pegatina de la DGT, sin obtener respuesta hasta el momento.

Versión del Ayuntamiento

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha admitido este jueves en rueda de prensa que, como denuncian los agentes de movilidad, algunos vehículos municipales aún no tienen pegado el distintivo medioambiental de la DGT. "A los que faltan se les pondrán en los próximos días", ha afirmado.

A diferencia de lo que ocurre con los agentes de Movilidad, los vehículos de la Policía Municipal y los autobuses de la EMT sí llevan ya el distintivo en un lugar visible.

Según explica el Consistorio de Manuela Carmena, estos distintivos ambientales suponen una medida que deviene de la normativa estatal (Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016). El objetivo es que ayuden a aplicar dos de sus medidas para combatir la contaminación: el protocolo ante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno y Madrid Central.

Aunque los agentes de Movilidad aún no han impuesto sanciones, los de la Policía Municipal también tienen potestad para hacer cumplir la nueva ordenanza y multar a los conductores que no lleven la pegatina.